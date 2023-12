Sielenbach

vor 17 Min.

Gemeinderat sammelt Argumente für geplanten Solarpark

Zwei weitere Solarparks, wie diesen am Ortsausgang von Sielenbach Richtung Klingen, planen die Energiebauern in Sielenbach. Im Gemeinderat ging es um Details der Planung.

Plus Beim geplanten Solarpark "Beim Mühlfeld" fordern öffentliche Stellen eine Erklärung. Ein Thema sind außerdem höhere Module. Das hat seinen Grund.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

Im Mittelpunkt der Sielenbacher Gemeinderatssitzung standen am Mittwochabend die fortschreitenden Planungen für die beiden von den Energiebauern geplanten Solarparks „Beim Mühlfeld“ und „Köpfelholz“. Diese sind nördlich des Weiherbachs in Sielenbach und bei Raderstetten geplant. In der Sitzung ging es um die Reaktionen öffentlicher Stellen auf die Pläne. Unter anderem hat der Regionale Planungsverband eine Erklärung gefordert.

Mirjam Schumm vom Planungsbüro Punctoplan, das zum Unternehmen Energiebauern gehört, stellte die Ergebnisse der bisherigen Stellungnahmen verschiedener Träger öffentlicher Belange vor. So verlangten der Regionale Planungsverband und die Regierung von Schwaben in Bezug auf den Solarpark „Beim Mühlfeld“ eine ausführliche Abwägung, warum der Bau in einem landwirtschaftlichen Vorbehaltsgebiet gerechtfertigt sei. Unter mehreren Argumenten verweist die Gemeinde Sielenbach darauf, dass erneuerbare Energien als überragendes öffentliches Interesse festgeschrieben seien und ihnen vorrangiger Belang bei Schutzgüterabwägungen zukomme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen