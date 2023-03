Sielenbach

Zwei Solarparks gibt es schon: Jetzt werden's vier in Sielenbach

Am Burgstall am Ortsausgang von Sielenbach in Richtung Aichach ist dieser Solarpark zu finden. Die Energiebauern GmbH wollen nun zwei weitere Solarparks im Gemeindegebiet bauen.

Plus Die Energiebauern möchten bei Raderstetten und nördlich des Weiherbachs weitere Solarparks bauen. Die Anträge stoßen auf Bedenken.

Rund elf Hektar groß ist der Solarpark der Energiebauern GmbH im Burgstall in Sielenbach. Etwa sieben Hektar hat der in Raderstetten. Nun plant das Unternehmen zwei weitere Solarparks. Insgesamt würden dann auf etwa 35 Hektar Solarmodule stehen. Das macht rund zwei Prozent der Gemeindefläche aus. Der sonst erneuerbaren Energien so aufgeschlossene Gemeinderat kam in der Sitzung am Mittwoch ins Diskutieren. Es ging dabei um Grundsätzliches.

