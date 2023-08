Sielenbach

06:00 Uhr

In Sielenbach eröffnet im Herbst eine Hausarztpraxis

In das Sparkassen-Gebäude an der Maria-Birnbaum-Straße 8 in Sielenbach zieht im Herbst eine Hausarztpraxis ein. Der SB-Bereich der Sparkasse wird durch einen Outdoor-Geldautomaten ersetzt.

Plus Bislang gibt es in der Gemeinde Sielenbach keine Hausarztpraxis. Das wird sich in wenigen Monaten ändern. Wer die Praxis führt, steht bereits fest.

Von Gerlinde Drexler

Sielenbach bekommt eine Hausarztpraxis. Im Herbst wird sie erstmals für Patientinnen und Patienten geöffnet sein. Die Ärztin, die sie betreibt, kommt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Dr. Andrea Kern zieht in die Räume der früheren Sparkasse an der Maria-Birnbaum-Straße 8. Zuletzt arbeitete die Eurasburgerin unter anderem in der Geriatrie-Abteilung und der allgemeinen Inneren Medizin am Universitätsklinikum Augsburg. Nun macht sie sich mit der Praxis selbstständig. Für die Kundinnen und Kunden der Sparkasse ändert sich fast nichts.

