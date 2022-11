Sielenbach

vor 36 Min.

Schrauben stecken in Autoreifen von Erzieherinnen aus Sielenbach

In Autoreifen von Erzieherinnen aus dem Kinderhaus in Sielenbach stecken immer wieder Schrauben.

Plus Acht Vorfälle in drei Jahren bei Autos, die vor dem Sielenbacher Kinderhaus abgestellt waren. Einrichtungsleiterin glaubt nicht mehr an Zufälle. Gemeinde hat Polizei eingeschaltet.

Von Gerlinde Drexler

Seit drei Jahren finden Mitarbeiterinnen des Sielenbacher Kinderhauses immer wieder Schrauben und Nägel in ihren Autoreifen. Insgesamt achtmal habe es solche Vorfälle auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten gegeben, sagt Leiterin Carolin Zehentbauer auf Anfrage unserer Redaktion. Der letzte war heuer im September. Wer dahintersteckt, ist ihr und ihren Kolleginnen ein Rätsel. Die Gemeinde als Träger der Einrichtung hat inzwischen die Polizei eingeschaltet.

