Sielenbach ist schuldenfrei - leichter wird's finanziell aber nicht

Plus Bürgermeister Geiling hat in der Bürgerversammlung aber auch Positives zu berichten. Er freut sich über neue Brückengeländer und hofft auf Storchennachwuchs.

Großes Interesse zeigten die Sielenbacher am Freitagabend an der diesjährigen Bürgerversammlung. Gut 100 Bürgerinnen und Bürger versammelten sich im Gasthaus Winterholler, um den Bericht von Rathauschef Heinz Geiling zu hören. Ein Teil drehte sich um die schwieriger werdende Finanzsituation. Aber auch der geplante Radweg nach Aichach war ein Thema.

2023 brachte die Gewerbesteuer lediglich knapp 809.000 Euro in die Kasse. Das Rekordhoch von 2022 mit 2,14 Millionen Euro bringt nun negative Auswirkungen. Mit zweijähriger Verzögerung fällt 2024 die Kreisumlage deshalb besonders hoch aus, die Schlüsselzuweisung vom Freistaat bricht sogar vollständig weg. Da ist es umso besser, dass die Gemeinde schuldenfrei ist. Sie hat 2023 mit 183.000 Euro den letzten Kredit getilgt.