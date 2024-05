Sielenbach

vor 16 Min.

Sielenbacher Burschenverein startet mit Maibaum fulminant ins Jubiläum

Plus Nach der Maibaumaufstellung können sich die Burschen über rund 2000 Gäste freuen. Das Jubiläumsfest startet mit Sonnenschein, bester Stimmung und Geschenken.

Von Thomas Weinmüller

Bei herrlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen ist der Burschenverein Sielenbach am Maifeiertag in sein großes Jubiläumsfest zu seinem 100. Geburtstag gestartet. Erster Höhepunkt war die Aufstellung des Maibaums im Grundlerhof. Schon zum Auftakt konnten sich die Burschen über rund 2000 Gäste im Festzelt auf dem Dorfplatz freuen.

Nach dem Gottesdienst, an dem die Burschen zahlreich teilgenommen hatten, segnete Pater Norbert Rasim den 32 Meter langen Baum. Auch die Burschen bekamen von Pater Norbert noch ein paar Weihwasser-Spritzer ab. Mithilfe eines Autokrans wurde der Baum, den in diesem Jahr Familie Wernberger aus Gollenhof gestiftet hat, um 9.45 Uhr in die Höhe gestemmt. Nach rund 20 Minuten konnte dieser mittels langer Nägel in den Eisenschienen befestigt werden. Danach zogen die Burschen mit ihren Festdamen, angeführt von der Blaskapelle Sielenbach, zum Festplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen