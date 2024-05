Sielenbach

Zum Rave des Sielenbacher Burschenvereins kommen 1000 Gäste

Von Thomas Weinmüller

Die Burschen räumen in Sielenbach die Bierzeltgarnituren aus dem Festzelt und schaffen Platz zum Tanzen. Heute geht es mit "Rock the Mai" weiter. Was noch geboten ist.

Nach dem überwältigendem Start der Festtage des Burschenvereins Sielenbach am 1. Mai mit rund 2000 Gästen herrschte am Donnerstagabend Partystimmung. Im Festzelt stand im Rahmen des 100-jährigen Bestehens ein Rave-Abend auf dem Programm. Um für die tanzende Menge Platz zu schaffen, hatten die Burschen nach der eher gemütlichen Maifeier die Biertischgarnituren aus dem Zelt entfernt. Auf beiden Seiten der Bühne konnten die jungen Gäste auf zwei großen Leinwänden das Geschehen im Zelt und auf der Bühne verfolgen. In der Mitte des Raums wurden zwei Käfige angebracht, in denen professionelle Tänzerinnen für Stimmung sorgten und zum Mittanzen animierten. Die DKMS wirbt um die Teilnahme an der Typisierung Ab 20 Uhr heizte erst einmal DJ Alexander Woldrich, bekannt unter anderem von Radio RT1, mit neuen und alten Rhythmen den rund 1000 Gästen ein. Kurz nach 23 Uhr betrat dann das österreichische DJ Projekt Darius und Finlay die Bühne und schraubte am Mischpult, was das Zeug hielt. Das Publikum war begeistert und grölte die Songs, ob „Gassenhauer“ oder neuer Techno-Beat, eifrig mit. Für den Raveabend räumten die Sielenbacher Burschen Biertische und -bänke aus dem Festzelt, um Platz zu schaffen für das Feiervolk. Foto: Thomas Weinmüller Ein Team der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS war ebenfalls vor Ort. Es warb um weitere mögliche Stammzellenspender und versuchte junge Leute zur Typisierung zu gewinnen. Auch am Sonntagvormittag wird die Abgabe einer Speichelprobe auf dem Festgelände noch möglich sein. So sieht das weitere Festprogramm aus Freitag, 3. Mai ab 20 Uhr "Rock the Mai" mit H.A.T. und F.U.C.K.; Einlass ab 16 Jahren

ab 20 Uhr "Rock the Mai" mit H.A.T. und F.U.C.K.; Einlass ab 16 Jahren Samstag, 4. Mai Bayerischer Abend mit Roland Hefter und Band; Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse

Bayerischer Abend mit Roland Hefter und Band; Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse Sonntag, 5. Mai 7.30 Uhr Empfang der Vereine; 9.30 Uhr Rockmesse mit Pater Norbert und "Outback"; 11 Uhr Mittagessen mit der Blaskapelle Sielenbach; 14 Uhr Festumzug mit anschließendem Fahneneinzug und der Partyband "Pich-Black". Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Die schönsten Bilder vom Jubiläumsauftakt des Sielenbacher Burschenvereins

