Aichacher Läufer glänzen bei schwäbischer Meisterschaft im Halbmarathon

Die Athleten des LC Aichach sind bei den Titelkämpfen im Augsburger Siebentischwald auf verschiedenen Strecken erfolgreich. Joachim Schmaus ist Meister.

Von Horst Kramer

Eigentlich hätten die besten schwäbischen Halbmarathonläufer schon im Frühling ermittelt werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Titelkämpfe nun im Augsburger Siebentischwald nachgeholt im Rahmen einer Laufveranstaltung der TG Viktoria Augsburg. Die Langstreckenexperten des LC Aichach haben das halbe Jahr offenbar gut genutzt, denn sie standen gleich mehrfach auf den Siegertreppchen.

So holte das Team I mit Michael Sassnink, Georg Steinherr und Manfred Koppold Bronze in der Mannschaftswertung, mit einer Gesamtzeit von 3:59:10 Stunden. Bester Aichacher war Michael Sassnink als Vierter in 1:15:25 Stunden. Sein Teamkollege Georg Steinherr holte sich als Gesamtneunter den M50-Titel in 1:20:54 Stunden. Koppold (1:22:51) und Andreas Kigele (1:22:58) landeten auf Platz elf und zwölf. Kigele führte das Team LC Aichach II an, das den sechsten Rang in 4:23:20 Stunden belegte, weil Christian Nafe (19./1:29:06) und Jochen Stiedl (21./1:31:16) ebenfalls starke Zeiten erzielten. Nafe gewann zudem Bronze bei den M40-Herren so wie Stiedl bei den M50-Läufern. Damit nicht genug: Joachim Schmaus ist seit Sonntag Schwäbischer M45-Meister, weil er den Parcours als Gesamt-23. in 1:34:23 Stunden durcheilte. Knapp hinter ihm lief sein Teamkollege Christian Fitz als Gesamt-25. und M45-Zweiter in 1:35:13 Stunden ein. Gemeinsam mit dem neuen schwäbischen M65-Meister Gerhard Granvogl (Gesamt-37./1:48:20) belegten sie in der Mannschaftswertung Platz 14.

Auch die Aichacher Frauen sind erfolgreich

Nicht für die Meisterschaft gemeldet, aber dennoch sehr gut unterwegs war die Oberwittelsbacherin Inga Manneck, die als zehnte Frau und schnellste W55-Sportlerin nach 1:36:14 Stunden einlief – in der Meisterschaftswertung wäre sie Gesamt-Neunte gewesen. Tanja Rappel (LC Aichach) hätte mit ihrer Zeit von 1:46:40 Stunden sogar den dritten Platz der W40-Läuferinnen errungen, hätte sie sich in die Titelliste eingetragen.

Ganz oben auf dem Treppchen standen beim 6,7-Kilometer-Lauf zwei LCA-Sportlerinnen: Hannah Sassnink gewann das Rennen in 25:06 Minuten vor Agnes Mayr in 26:58 Minuten. Kathrin Wörle wurde Vierte in 27:39 Minuten.

Michael Sassnink absolviert Aufwärm-Einheit

Schnellster LCA-Mann war Michael Sassnink, er nutzte das Rennen zu einer Aufwärm-Einheit vor dem anschließenden 21,1-Kilometer-Wettbewerb. Nach 25:07 Minuten querte er knapp hinter seiner Frau das Ziel als sechstbester Mann. M65-Dauerläufer Rudolf Hart lief als Zwölfter nach 28:17 Minuten ein. Insgesamt beteiligten sich 350 Sportler an der Veranstaltung in Augsburg.

