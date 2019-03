vor 20 Min.

Analyse: Geht der Höhenflug des FC Affing weiter?

Der Aufsteiger steht auf Platz vier der Bezirksliga Nord. Wir nehmen den FC Affing unter die Lupe und verraten, ob der FCA weiter oben mitspielen kann.

Von Sebastian Richly

Vor der Saison hatte sich der FC Affing viel vorgenommen. Nach der ersehnten Rückkehr in Schwabens Fußballoberhaus wollte der Aufsteiger mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das hat der FCA erreicht – und mehr. Für alle überraschend steht das Team des Trainerduos Tobias Jorsch/Marc-Abdu Al-Jajeh aktuell auf Rang vier der Bezirksliga Nord.

Zwar ist der Aufstiegszug bei zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei bereits abgefahren, dennoch darf man an der Frechholzhauser Straße im ersten Bezirksliga-Jahr mehr als zufrieden sein. Und das, obwohl der FCA vor allem zu Beginn der Saison arg vom Verletzungspech verfolgt war. Einige kurzfristige Neuzugänge wie etwa die Verpflichtung des früheren Gersthofers Ronny Roth machten sich aber bezahlt und die Affinger mauserten sich zu einem Topteam der Liga. Auch im Winter gibt es vergleichsweise viele Veränderungen im Kader. Weh tut hier vor allem der Abgang von Flügelflitzer Haci Ay zum TSV Pöttmes. Der folgt seinem Trainer Roman Artes, der nun eine Lücke auf der Torhüterposition hinterlässt. Neu im Team ist Innenverteidiger Maximilian Leicht (TSV Gersthofen), der die Abwehr verstärkt. Die Aichacher Nachrichten haben das Affinger Team genauer unter die Lupe genommen und wagen eine Prognose.

Defensive

Trotz des Karriereendes von Dominik Bures standen die Affinger in der Defensive meist solide. Mit 29 Gegentreffern gehören sie auch in dieser Statistik zu den Top Fünf der Liga. Rechnet man die Defensivprobleme zu Beginn der Saison, als man sogar gegen Schlusslicht Thannhausen drei Tore kassierte und in Rain mit 0:5 unterging, raus – sieht es sogar noch stabiler aus. Mit Leicht hat man sich hier zudem verstärkt. Coach Marc-Abdu Al-Jajeh lobt den Neuzugang: „Man merkt gar nicht, dass er ein Jahr lang nicht gespielt hat. Er hat sich sehr gut gemacht und ist auch sehr stark im Spielaufbau.“

Offensive: Schlüsselspieler Ronny Roth erleidet Kreuzbandriss

In dieser Statistik ist der FCA nur Mittelmaß in der Bezirksliga Nord. 31 Treffer in 20 Partien – ausbaufähig. Die Punktausbeute kann sich aber sehen lassen. Einen wirklichen Kantersieg gab es eigentlich nur beim 3:0-Derbyerfolg beim TSV Aindling, ansonsten langten dem Aufsteiger meist ein oder zwei Törchen zur maximalen Ausbeute. Dabei ist der Affinger Angriff nur schwer auszurechnen. Gleich elf verschiedene Spieler haben sich bereits in die Torschützenliste eingetragen. Die meisten Treffer, fünf, hat Nino Kindermann erzielt. Weh tut hier der Ausfall von Ronny Roth, der mit vier Toren und vier Vorlagen einer der Schlüsselspieler in der Herbstserie war. Der 33-Jährige zog sich im Test gegen Pöttmes einen Kreuzbandriss zu. Al-Jajeh: „Er fehlt uns brutal. Auf dem Feld und in der Kabine, denn er ist einer unserer Führungsspieler. Ansonsten sind alle Mann an Bord.“

Vorbereitung

In den jüngsten Testspielen zeigte sich der Aufsteiger bereits gut in Schuss. Insbesondere mit dem 6:1-Erfolg im abschließenden Vorbereitungsspiel gegen den Süd-Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg ließ Affing aufhorchen. Zuvor gab es weitere Siege gegen Konkurrenten aus der gleichen Klassenstufe. War es beim 1:0-Erfolg gegen Stätzling noch recht knapp, siegte man beim Ligarivalen Rain II mit 4:0. Nur zu Beginn der Vorbereitungsphase stimmten die Ergebnisse noch nicht. Insbesondere das 0:3 gegen den Kreisligisten TSV Pöttmes dürfte den Trainern nicht geschmeckt haben. Das 0:5 gegen den Landesliga-Spitzenreiter TSV Landsberg sollte man in diesem Zusammenhang nicht überbewerten. Al-Jajeh bilanziert: „Ich bin zufrieden, obwohl die Trainingsbeteiligung noch besser sein könnte. Die Ergebnisse zählen aber nicht.“ Dennoch ist der 29-Jährige optimistisch vor dem Punktspielstart am Sonntag gegen Ecknach. „Unser Kader ist deutlich breiter aufgestellt als in der Vorrunde. Ich weiß noch gar nicht, wen wir aufstellen sollen, zumal auch die jungen Spieler den Konkurrenzkampf befeuern.“ Namentlich nennt er neben Leicht Danny Dörr und Stefan Reiter. Auch für Manuel Steinherr, der nach langer Verletzungspause zurück ist, hat der Coach lobende Worte. „Manuel ist mit seinen 30 Jahren einer der erfahrenen Spieler im Team und will es noch mal wissen.“

Prognose: Der FC Affing kann mit breitem Kader oben mitspielen

Wenn der FC Affing die Aufstiegseuphorie auch in die Frühjahrsrunde mitnehmen kann und die verbliebenen Schlüsselspieler weitgehend unverletzt bleiben, muss Platz vier keine Eintagsfliege gewesen sein. Mit dem Aufstieg wird der FCA aber nichts zu tun haben. Dennoch liegt eine sorgenfreie Rückserie vor der Jorsch/Al-Jajeh-Truppe. Wenn die Motivation hoch bleibt, ist ein Platz unter den Top fünf drin. Entscheidend in diesem Zusammenhang wird sein, wie die Coaches Spielmacher Ronny Roth ersetzen können. Die Affinger haben aber in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Ausfälle kompensieren können.

