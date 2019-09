vor 8 Min.

Dasing kämpft um den Einzug ins Viertelfinale

TSV empfängt am Dienstag Kissing. TSV Friedberg tritt mit gemischter Mannschaft in Augsburg an

Bereits am Dienstagabend steigt auf der Dasinger Sport- und Freizeitanlage die vierte Runde im diesjährigen Toto-Pokal-Wettbewerb.

Wie im letztjährigen Wettbewerb stehen sich dabei der heimische TSV und der Kissinger SC gegenüber. Die Kissinger haben dabei gute Erinnerungen an den Gastauftritt. Vor zwei Jahren warfen sie die Dasinger in der dritten Runde mit einem 4:2-Sieg aus dem Wettbewerb. Auch heuer hat man beim KSC im Pokal wieder einiges vor. Abteilungsleiter Mario Borrelli: „Wir nehmen den Toto-Pokal sehr ernst“ hat er klare Worte an das Team um Coach Marco Henneberg gerichtet. Während die Kissinger in der dritten Runde den BC Aichach aus dem Wettbewerb warfen, siegte der TSV Dasing gegen den Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg. Borrelli hat sein Team gewarnt. Erfreut zeigte sich der Kissinger Fußballchef über den Formanstieg beim letztjährigen Finalisten.

Am Sonntag drehte man einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg gegen den TSV Zusmarshausen. Ganz nach dem Geschmack des Abteilungsleiters, „so stell ich mir den Kissinger SC vor.“ Alle haben an den Sieg geglaubt „und alles dafür gegeben“ lobte Borrelli sein Team. „Und so erwarte ich mir heute Abend in Dasing unseren Auftritt.“ Beim Ost-Kreisligisten TSV Dasing schnaufte man am Sonntag nach dem ersten Sieg in der neuen Umgebung erst einmal kräftig durch. Auch Trainer Jürgen Schmid sieht den Pokal als willkommene Abwechslung „und als zusätzliches Testspiel.“ Schmid will vor allem den Konkurrenzkampf in seinem Kader fördern, „die hinten anstehen, können sich zeigen.“ Anpfiff zum Derby ist in Dasing um 18 Uhr.

Dem TSV Friedberg passt der Pokal eigentlich gar nicht so recht ins Programm – schließlich ist das Bezirksliga-Team schon am Freitag gegen Erkheim wieder gefordert und die Zweite“ absolviert am Donnerstag ihr Punktspiel gegen MBB-SG Augsburg. So werden die Friedberger wieder nur eine gemischte Mannschaft zum TSV Kriegshaber schicken, die um 18 Uhr aufläuft. „Es werden die spielen, die bei der Ersten am Samstag auf der Bank saßen und es kommt wohl auch Timo Baur noch mit dazu“, meint Markus Specht, der das Team coacht. (pkl)

