07:41 Uhr

Ligeneinteilung im Kreis: Obergriesbach und Baar in neuen Klassen

Die Einteilung der Mannschaften im Kreis Augsburg steht fest. Aufgrund der neuen Spielklasse West gibt es vor allem in den A-Klassen Verschiebungen.

Noch befinden sich die meisten Teams aus dem Fußballkreis Augsburg in der Sommerpause. Jetzt stehen aber zumindest die Ligen fest, in denen die Teams aus dem Wittelsbacher Land ab August um Punkte kämpfen werden. Dabei gab es einige Verschiebungen, insbesondere in den A-Klassen. Da mit der A-Klasse West eine Liga mehr entstanden ist, hat das auch Auswirkungen auf die Teams aus Aichach-Friedberg. So gehen etwa Vizemeister SV Obergriesbach und Absteiger DJK Gebenhofen-Anwalting künftig in der A-Klasse Ost an den Start. Dafür rückt der SV Baar aus der Neuburger Staffel in die A-Klasse Aichach. In der Kreisliga Ost gibt es künftig einige Derbys mehr, da der SV Thierhaupten nun doch in der Oststaffel ranmuss, dafür geht Absteiger Kissinger SC in die Kreisliga Augsburg.

Kreisliga Ost: Thierhaupten ist dabei

Teams SSV Alsmoos-Petersdorf, BC Rinnenthal, TSV Pöttmes, TSV Burgheim, SC Griesbeckerzell, DJK Langenmosen, FC Gerolsbach, SV Feldheim, TSV Firnhaberau, BC Aichach, TSV Dasing, SV Thierhaupten, TSG Untermaxfeld, SC Mühlried

Auf- und Abstieg Die Meister der beiden Kreisligen steigen in die Bezirksliga auf. Die Tabellenzweiten qualifizieren sich für die Relegation. Es steigen je zwei Mannschaften direkt ab, die Zwölftplatzierten spielen in der Relegation.

Kreisklassen: Echsheim bleibt in Neuburg

Aichach

Teams SV Steingriff, FC Affing II, FC Gundelsdorf, TSV Inchenhofen, SC Oberbernbach, SF Bachern, SV Ried, SV Wulfertshausen, FC Stätzling II, TSV Rehling, DJK Stotzard, TSV Kühbach, FC Tandern, BC Aresing

Neuburg

Teams BSV Berg im Gau, SV Echsheim-Reicherstein, FC Ehekirchen II, SV Holzheim/Neuburg, SV Grasheim, SpVgg Joshofen-Bergheim, FC Rennertshofen, SV Münster, SV Klingsmoos, BSV Neuburg, SV Wagenhofen-B., SC Ried/Neuburg, SV Straß

Die Meister steigen in die Kreisliga auf. Die Tabellenzweiten spielen in Relegationsspielen um einen Platz in der Kreisliga (siehe Infokasten). In den Relegationsspielen werden so viele freie Plätze ausgespielt, bis die Normzahl von 28 Vereinen erreicht ist, mindestens jedoch ein Platz. Aus allen Kreisklassen steigen die Tabellenletzten in die A-Klasse ab. Die Tabellenvorletzten spielen Relegationsspiele mit den Tabellenzweiten aus den A-Klassen.

A-Klassen: Obergriesbach und Baar wechseln

Aichach

Teams TSV Hollenbach II, SV Klingsmoos II, TSV Weilach, SG Mauerbach, TSV Pöttmes II, FC Igenhausen, SC Mühlried II, DJK Langenmosen II, WF Klingen, SV Hörzhausen, SV Baar, TSV Schiltberg, FC Türkenelf Schrobenhausen

Augsburg Ost

Teams SV Wulfertshausen II, BC Rinnenthal II, SC Eurasburg, SF Friedberg, TSV Mühlhausen, TSV Friedberg II, VfL Ecknach II, TSV Sielenbach, TSV Aindling II, DJK Gebenhofen-Anwalting, FC Laimering/Rieden, TSV Dasing II, SV Obergriesbach, SV Mering II

Neuburg

Teams FC Zell-Bruck, VfR Neuburg II, TSV Ober-/Unterhausen, FC Staudheim, BSV Neuburg II, DJK Brunnen, SV Weichering, SC Rohrenfels, SV Sinning, SC Feldkirchen, SV Waidhofen, SV Bayerdilling, SV Echsheim-Reicherst. II, FC Illdorf

Die Meister steigen auf. Die Tabellenzweiten spie-len in Relegationsspielen mit den Tabellenvorletzten der Kreisklassen sechs zusätzliche Aufsteiger aus. Aus den A-Klassen steigen jeweils die Tabellenletzten ab.

B-Klassen

Aichach

Teams BC Aresing II, FC Gundelsdorf II, DJK Stotzard II, SF Bachern II, SV Ried II, TSV Kühbach II, SV Steingriff II, FC Tandern II, TSV Inchenhofen II, SC Oberbernbach II, SG Mauerbach II/Klingen II, SV Mering III, SC Eurasburg II

Aichach-Neuburg

Teams FC Schrobenhausen, Türkspor Aichach, DJK Gebenhofen-Anwalting II, BC Adelzhausen II, SC Griesbeckerzell II, SSV Alsmoos-Petersdorf II, BC Aichach II, SF Friedberg II, TSV Firnhaberau II, TSV Burgheim II, SV Thierhaupten II, FC Gerolsbach II, TSV Dasing III

Neuburg

Teams BSV Berg im Gau II, SV Bertoldsheim, SC Ried/Neuburg II, SV Feldheim II, SV Holzheim/Neuburg II, FC Rennertshofen II, SV Münster II, DJK Sandizell-Grimolzhausen, SV Ludwigsmoos, SV Grasheim II, SpVgg Joshofen-Bergheim II, TSG Untermaxfeld II, FC Illdorf II

Die Meister und Tabellenzweiten steigen direkt in die A-Klasse auf. (sry-)

Lesen Sie dazu den Artikel: Eröffnungsspiel steigt in Affing

Themen Folgen