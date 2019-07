vor 21 Min.

Zweifachsieger Alexander Leischner überragt alle

Die Landkreismeisterschaften der Tennis-Jugend haben mit Wetterproblemen zu kämpfen. Der zweite Platz einer Rehlingerin macht dem Mitveranstalter Freude.

Von Johann Eibl

Es war vor rund drei Jahrzehnten. Da sorgten Leute wie Boris Becker, Michael Stich und Steffi Graf für einen wahren Tennisboom in Deutschland. Die Euphorie hat sich seither gelegt. Im Wittelsbacher Land aber genießt Tennis nach wie vor einen hohen Stellenwert. Das konnte man in den vergangenen Tagen bei den Jugend-Kreismeisterschaften erleben. 100 junge Leute hatten sich für die Einzelkonkurrenzen angemeldet, dazu kamen noch 32 Doppel.

Am Sonntagabend fand auf der Ostseite des Sportheims in Rehling die Siegerehrung statt. Landrat Klaus Metzger, der einen Scheck mitbrachte, TSV-Vorsitzender Dietrich Schmid, sein Vize Stefan Bachmeir und Markus Eberwein, der Leiter der Tennisabteilung und Cheforganisator dieses Turniers, zeichneten die jungen Racket-Künstler aus. Vor diesem Quartett platzierten sich jeweils die Besten in den unteren Altersklassen. Je älter die Sportlerinnen und Sportler waren, desto mehr musste sich das Quartett der Funktionäre strecken, um bei den Siegerfotos noch über die Tennisspieler hinwegschauen zu können. Zumindest bei Alexander Leischner, der in der U18 im Einzel wie im Doppel siegte, war das nicht mehr möglich. Der 17-Jährige („Ich wachse nicht mehr“) verfügt mit 2,01 Metern über ein echtes Gardemaß. Seine Erfolge vom Sonntag stellten keine große Überraschung dar: „Ich habe vor einer Woche bei den Männern gewonnen.“ Nächstes Jahr steht für ihn das Abitur auf dem Programm: „Wo ich nachher studiere, das weiß ich noch nicht – vielleicht in Amerika, vielleicht in Augsburg oder München.“

Gewinner erhalten Freikarten

Neben Urkunden und Pokalen gab’s in Rehling für die Erst- und Zweitplatzierten aller Konkurrenzen auch Freikarten für ein großes Tennisturnier, das quasi vor der Haustür stattfindet. Der TC Augsburg richtet vom 5. bis zum 11. August die Schwaben Open aus. Und außerdem wurden 30 Preise aus einer Tombola verteilt.

Nicht allein der TSV Rehling richtete diese Kreismeisterschaft aus, auch der TSV Aindling, die DJK Stotzard und die DJK Willprechtszell. Die Zusammenarbeit klappte klaglos, wie Eberwein versicherte. Mit den Wetterproblemen wurden er und seine Mitstreiter gut fertig, am Samstag musste man vorübergehend in Hallen in Friedberg und in Pöttmes ausweichen. Danach ging die Punktejagd wieder im Freien weiter.

Am Sonntag stellte sich um 16 Uhr noch mal Regen ein, „aber nicht so lange“, wie der Abteilungsleiter im TSV Rehling betonte. „Es freut mich, dass die Paulina Wiedemann Zweite wurde in der U12.“ Die Rehlingern startete für den SV Gablingen. Das Gros der Teilnehmer kam aus Aichach und Friedberg.

Die Ergebnisse

Einzel männlich

U18 1. Alexander Leischner (TC Aichach), 2. Sebastian Kühnruß (TC Aichach), 3. Jonas Schöller (TC Motzenhofen)

U16 1. Jonathan Kammer (TC Friedberg), 2. Jonas Lidl (TC Motzenhofen), 3. Lorenz Klytta (TC Dasing)

U14 1. Fabian Rauser (TC Friedberg), 2. Benedikt Beier (TC Mering), 3. Christian Becker (TC Mering)

U12 1. Jonas Gerstmayr (TC Mering), 2. Tim Selig (TC Aichach), 3. Johannes Becker (TC Mering)

U10 1. Kilian Drexl (TC Mering), 2. Erik Kozyra (TC Kissing), 3. Jonas Kanzler (BC Adelzhausen)

U9 1. Felix Kratzenberger (TC Aichach), 2. Lucia Singer (TC Mering), 3. Viktoria Andreschewski (BC Adelzhausen)

Einzel weiblich

U18 1. Laurina Schön (TC Friedberg), 2. Paulina Koch (TC Friedberg), 3. Katharina Pest (TC Friedberg)

U16 1. Lisa Eichner (TC Friedberg), 2. Corinna Rosskopf (TC Inchenhofen)

U14 1. Jona Marie Seban (FSV Inningen), 2. Lilli Koch (TC Friedberg), 3. Johanna Hartisch (TC Friedberg)

U12 1. Marlene Seidl (TC Mering), 2. Paulina Wiedemann (SV Gablingen), 3. Polina Sandratska (TSV Pöttmes)

Doppel männlich

U18 1. Alexander Leischner/Sebastian Kühnruß, 2. Lorenz Davideit/Valentin Maiterth (alle TC Aichach), 3. Simon Mika/Jonas Lidl (beide TC Motzenhofen)

U14 1. Benedikt Beier/Christian Becker (beide TC Mering), 2. Jonathan Kammer/Fabian Rauser (beide TC Friedberg), 3. Lenhard Fischer/Leon Höss (beide TC Dasing)

U12 1. Johannes Becker/Jonas Gerstmayr (beide TC Mering), 2. Benjamin Kammer/Lasse Bergmiller (beide TC Friedberg), 3. Tim Selig (TC Aichach)/Emilio Irrgang (TC Augsburg Siebentisch)

Doppel weiblich

U18 1. Laurina Schön/Paulina Koch, 2. Helena Braun/Simona Schneller (alle TC Friedberg), 3. Lea Aidelsburger (WF Klingen)/Hannah Leopold (TC Aichach)

U14 1. Johanna Hartisch/Lilli Koch, 2. Xenia Schreiber/Laetizia Wolf (alle TC Friedberg), 3. Jella Gold/Pauline Loder (beide TSV Inchenhofen)

Mixed

U10 1. Mona Kreutmayr/Teresa Strasser (beide WF Klingen), 2. Felix Kratzenberger/Niels-Fabien Seichter (beide TC Aichach), 3. Lucia Singer/Emilian Eser (beide TC Mering) (jeb)

