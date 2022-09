Boxen

vor 22 Min.

Pöttmeser Boxer liefert perfekten Kampf ab und feiert bis zum Morgen

Plus Isuf Kelmendi gewinnt den ersten Boxkampf seiner Karriere in Gersthofen durch technischen K. o. In einer Bar in Pöttmes wird anschließend gebührend gefeiert.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Der Siegesschrei von Isuf Kelmendi am Samstagabend war genauso energiegeladen wie sein gesamter Auftritt. Der Pöttmeser Boxer hat den ersten Kampf seiner Karriere souverän gewonnen. Bei der Fight Night in Gersthofen besiegte er den Serben Aleksandar Nikolic nach technischem K. o. in der dritten Runde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen