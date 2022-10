Fußba-A-Klasse

vor 23 Min.

Rehling atmet auf - Hollenbach II und Friedberg nicht zu stoppen

Plus Die Sportfreunde Friedberg sind weiter auf Kurs Kreisklasse. Gleiches gilt für den TSV Hollenbach II. Der TSV Rehling holt den ersten Dreier.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

In der A-Klasse Augsburg Ost der Fußballer hat der TSV Rehling seinen ersten Sieg eingefahren. Tabellenführer Sportfreunde Friedberg setzte sich mit 4:0 gegen den TSV Dasing II durch. Der TSV Aindling II ließ zwei Punkte beim 1:1 in Rinnenthal liegen und der SV Obergriesbach gewann beim TSV Sielenbach mit 2:1. Kein Pardon hatte in der A-Klasse Aichach Spitzenreiter Hollenbach II im Ortderby mit dem überforderten Gast aus Igenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen