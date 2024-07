Erste Saisonniederlage: Vorne läuft es noch nicht beim TSV Aindling

Als Absteiger aus der Fußball-Bayernliga wird der FC Gundelfingen von vielen Beobachtern in der neuen Landesliga-Runde dem Kreis der Favoriten zugerechnet. Vor diesem Hintergrund stellt die 0:2-Niederlage, die der TSV Aindling am Freitagabend im Schwabenstadion kassierte, keine große Überraschung dar. Zumal die Gastgeber zuvor mit einem 5:2-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen hatten aufhorchen lassen. Der FCG erzielte seine Treffer jeweils am Ende der beiden Spielhälften. Elias Weichler verwertete einen Freistoß aus 18 Metern, als er genau in den Winkel traf. Und am Ende war Deniz Erten aus kurzer Entfernung ebenfalls erfolgreich. Felix Hafner beförderte ein Zuspiel von Niklas Fink in Richtung langer Pfosten, dort machte Erten alles klar.

