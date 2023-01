Erlös der Dorfweihnacht geht als Spende an die Kartei der Not

Die Todtenweiser Vereine bedenken mit dem Erlös ihrer Dorfweihnacht die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Sie tun das nicht zum ersten Mal.

Obwohl es eisig kalt war, strömten die Todtenweiser und Todtenweiserinnen im Dezember 2022 in großer Zahl zur Dorflinde. Dort wurde in gemütlicher Runde die Dorfweihnacht gefeiert. Sechs Vereine und eine Privatperson verköstigten die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Getränken. Die Gemeinschaftsaktion verbanden sie zudem mit einem guten Werk. Den Erlös spendeten sie an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. 2810 Euro sind zusammengekommen.

Die Dorfweihnacht, initiiert vom Gartenbauverein und der Reservistenkameradschaft, gibt es schon seit vielen Jahren. Früher wurde sie an der Kapelle gefeiert, wie Gartenbauvereinsvorsitzender Martin Brugger berichtete. Dann wurde sie in die Dorfmitte an die Linde verlegt. Sechs bis acht Vereine bauen rund um die Linde ihre Stände auf. Der Erlös ist stets für karitative Zwecke bestimmt.

Schmackhaftes rund um die Todtenweiser Dorflinde

In diesem Jahr hat der Gartenbauverein die Organisation übernommen. Der Förderverein 1000 Jahre Todtenweis, die Feuerwehr, die Landjugend, der Marktplatz der Generationen, die Schützengesellschaft und die Reservistenkameradschaft versorgten die Besucherinnen und Besucher mit Schupfnudeln, Feuerwurst und Bratwurstburgern sowie Glühwein, Kinderpunsch und anderen Getränken. Der "Honig Willi", diesmal vertreten von Anja Stimke, bot Imkerprodukte an. Die Strickgruppe vom Marktplatz der Generationen bot selbst gestrickte Socken an.

Der Gartenbauverein selbst betrieb heuer bei der Dorfweihnacht zwar keinen Stand, beteiligte sich aber an der Adventskalenderaktion des Familiengottesdienstteams. Bei seiner Fensteröffnung servierte er Würstl, Glühwein und Punsch. Der komplette Erlös floss nun in die Spendensumme ein. Die Unkosten zahlte der Verein aus eigener Tasche. Insgesamt kam so die Spendensumme von 2810 Euro zusammen.

Kartei der Not hilft Menschen in Not

Die Spende nahm im Vereinsheim des Gartenbauvereins für die Kartei der Not Claudia Bammer, stellvertretende Redaktionsleiterin der Aichacher Nachrichten, entgegen. Martin Brugger betonte, dem Verein sei es wichtig gewesen, in der Region zu helfen. Das tut seit vielen Jahren die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Mediengruppe Presse-Druck, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen. Die Stiftung wurde 1965 von Verlegerin Ellinor Holland gegründet. Ihr Anliegen war es, die Not vor der Haustür zu lindern. Die Kartei der Not hilft seither unverschuldet in Not geratenen Menschen im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen.

Bei der Spendenübergabe für die Kartei der Not: (von links) Alois Geierhos (Schützenverein), Chris Schmid und Anja Stimke (Honig Willi), Monika Haas (Marktplatz der Generationen – Strickgruppe), Martin Brugger (Gartenbauverein), Christan Wolf (Soldaten- und Reservistenkameradschaft), Claudia Bammer von den Aichacher Nachrichten (Kartei der Not), Robert Wackerl (Soldaten- und Reservistenkameradschaft), Christina Ettinger (Landjugend), Peter Wolf (Freiwillige Feuerwehr), Dieter Jacobi (Gartenbauverein) und Franz Leopold (Förderverein 1000 Jahre Todtenweis). Foto: Sofia Brandmayr

In den Landkreis Aichach-Friedberg flossen allein im Jahr 2022 rund 20.000 Euro. Claudia Bammer bedankte sich für die Spende und versicherte den Vereinsvertretern, dass das Geld zu hundert Prozent hilfsbedürftigen Menschen zugutekommt, denn die Verwaltungskosten der Kartei der Not trägt komplett die Mediengruppe Presse-Druck.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Todtenweiser Vereine die Kartei der Not bedenken. Schon 2014 spendeten sie den Reingewinn aus der Dorfweihnacht an die Stiftung, einen Teil auch 2018. Bammer freute sich, dass von einer schönen Gemeinschaftsaktion auch noch Menschen in Not profitieren.