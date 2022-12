Besucher der Todtenweiser Dorfweihnacht trotzen der eisigen Kälte

Rund um die Linde fand am Samstag bei eisiger Kälte die Todtenweiser Dorfweihnacht statt. Heuer organisierte sie der Gartenbauverein. Der Erlös geht an die Kartei der Not.

Bei eisiger Kälte fand in Todtenweis am Samstagabend die Dorfweihnacht statt. Trotz der niedrigen Temperaturen kamen viele Besucherinnen und Besucher. Der Erlös der Dorfweihnacht kommt in diesem Jahr der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute.

Vor vielen Jahren hatte es in Todtenweis eine Waldweihnacht gegeben. Sie fand an der sogenannten "Wirtskapelle" nördlich von Todtenweis auf dem Berg nah am Wald statt. Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft organisierte die Waldweihnacht. Daraus entstand schließlich die Dorfweihnacht rund um die Linde, bei der auch viele Vereine beteiligt sind.

Gartenbauverein organisiert in diesem Jahr die Todtenweiser Dorfweihnacht

Die Organisation liegt jedes Jahr in den Händen eines anderen Vereins. Dieses Jahr war der Gartenbauverein dran. Die Fäden liefen bei dessen Vorsitzendem, Martin Brugger, zusammen. Der Gartenbauverein selbst war bei der Dorfweihnacht nicht vertreten. Der Verein wechselt sich jährlich mit der Soldaten- und Reservistenkameradschaft ab.

Rund um die Linde am gemeindlichen Christbaum waren die Stände der Ortsvereine aufgebaut. Es gab einige Feuerstellen, an denen sich die Menschen aufwärmen konnten. Dadurch hielten es einige Besucher bis nach Mitternacht aus. Wer trotzdem kalte Füße hatte, konnte sich mit selbst gestrickten Socken eindecken, die die Todtenweiser "Strickfrauen" anboten.

Am Stand der "Strickfrauen" konnten sich die Besucherinnen und Besucher der Todtenweiser Dorfweihnacht mit selbst gestrickten Socken eindecken. Foto: Sofia Brandmayr

Großer Andrang bei Todtenweiser Dorfweihnacht gleich nach Eröffnung

Gleich nach der Eröffnung um 18 Uhr war der Andrang an den Ständen groß, um den Hunger zu stillen. Das Angebot reichte von Schupfnudeln über Feuerwurst bis hin zu Bratwurstburgern. Zu trinken gab es normalen Glühwein, ob weiß oder rot, mit oder ohne Schuss, Kinderpunsch, Herzwärmer (Met-und-Fruchtsaft-Mixgetränk), heiße Schokolade oder Lumumba, aber auch Bier, Apfelschorle und Wasser. Die Landjugend verkaufte außerdem Eintrittskarten für ihre Theateraufführung Ende Januar.

Bürgermeister Konrad Carl begrüßte die vielen Gäste und dankte den Todtenweiser Ortsvereinen, die sich so sehr engagiert hatten, um die Dorfweihnacht wieder zu einem Erfolg zu machen. Mit dabei waren der Schützenverein, die Freiwillige Feuerwehr, die Landjugend, der Förderverein 1000 Jahre Todtenweis und die Soldaten- und Reservistenkameradschaft, die Strickfrauen und der "Honig-Willi". Im Lauf der vergangenen Jahre haben die Mitglieder der Vereine schöne eigene Verkaufshütten gebaut.

Der Gartenbauverein Todtenweis war im Rahmen der Aktion „Adventsfenster“ am 12. Dezember an der Reihe. Er organisierte dazu ein kleines Fest im Vereinsheim am Gruin-Anwesen. Die Abgabe der Speisen und Getränke erfolgte gegen eine Spende. Dieses Geld geht, ebenso wie der Erlös der Todtenweiser Dorfweihnacht, an die "Kartei der Not". Foto: Johannes Linne

Auch Erlös des Adventsfensters des Gartenbauvereins geht an "Kartei der Not"

Ebenfalls in der Adventszeit findet in Todtenweis die Aktion "Adventsfenster" statt. Am Montag, 12. Dezember, war der Gartenbauverein mit einem weihnachtlichen Fenster an der Reihe. Der Verein hatte neben dem Fenster auch ein kleines Fest im Vereinsheim am Gruin-Anwesen organisiert. Die Einladung erfolgte kurzerhand per WhatsApp und E-Mail an die Mitglieder. Rund 70 Menschen folgten der Einladung, um bei Musik, Lagerfeuer und Bratwürsteln das Fenster zu besichtigen. Die Abgabe der Speisen und Getränke erfolgte gegen eine Spende. Auch dieses Geld kommt der Kartei der Not zugute und wird zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit dem Erlös der Dorfweihnacht übergeben.