Todtenweis

12:00 Uhr

Todtenweiser müssen höhere Wasser- und Abwassergebühren bezahlen

Plus Die Wasser- und Abwassergebühren in Todtenweis steigen. Das war bereits seit Wochen klar. Nun ging es im Gemeinderat darum, wie massiv die Erhöhung ausfällt.

Von Johann Eibl

In diesen Wochen häufen sich die Meldungen über steigende Gebühren für Wasser und Abwasser im Landkreis Aichach-Friedberg. Das gilt auch für die Gemeinde Todtenweis. In der Sitzung am Mittwoch beschloss der Gemeinderat die neuen Sätze, die zum Jahreswechsel in Kraft treten werden. Vor drei Wochen hatte ein Büro vor allem eine massive Erhöhung der Abwassergebühren empfohlen.

