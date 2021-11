Todtenweis

vor 17 Min.

Gemeinde Todtenweis muss Abwassergebühren deutlich erhöhen

Plus In Todtenweis steht eine massive Erhöhung der Abwassergebühren zur Debatte. Ein Fachmann nennt einen Betrag und sorgt damit für betretene Gesichter im Gemeinderat.

Von Johann Eibl

Für die Beseitigung von Abwasser werden die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Todtenweis aktuell mit 1,88 Euro pro Kubikmeter zur Kasse gebeten. Zum Jahreswechsel steht eine massive Anhebung dieses Betrags an. In der Sitzung des Gemeinderats stellte Simon Kohl vom Büro Dr. Schulte Röder Kommunalberatung eine Erhöhung auf 10,42 Euro in den Raum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

