Todtenweis

vor 17 Min.

Zum Abschluss der Kirchenrenovierung kommt der Bischof nach Todtenweis

Die Pfarrgemeinde Todtenweis feiert das Ende der Renovierungsarbeiten von St. Ulrich und Afra am Sonntag, 30. Juni.

Plus Die Pfarrkirche St. Ulrich und Afra ist innerhalb eines guten Jahres erneuert worden. Die Kosten belaufen sich auf 600.000 Euro. So wird am Sonntag gefeiert.

Von Sofia Brandmayr

Vor fast genau 13 Monaten starteten die Renovierungsarbeiten der Todtenweiser Pfarrkirche St. Ulrich und Afra. Nun erscheint die Kirche in neuem Glanz. Am Sonntag, 30. Juni, wird der Abschluss des Projektes mit einem Gottesdienst und dem Pfarrfest gefeiert. Dazu wird auch Bischof Bertram Meier erwartet.

Die Todtenweiser Pfarrkirche St. Ulrich und Afra ist fast 300 Jahre alt. Im Laufe der langen Zeit fanden mehrere Renovierungen statt. Die Letzte im Jahre 2012. Damals wurde der Altarraum wegen Rissen in der Decke erneuert. Eigentlich sollte die Renovierung der gesamten Pfarrkirche im darauffolgenden Jahr fortgesetzt werden. Daraus wurde jedoch nichts. Es sollte noch weitere elf Jahre dauern, bis es weiterging.

