Toter nach Autobrand in Pöttmes: Polizei gibt weitere Details bekannt

Nach einem Autobrand wird in Pöttmes am Freitag eine Person tot geborgen. Nun gibt das Polizeipräsidium weitere Details zu dem mysteriösen Vorfall bekannt.

Die Kriminalpolizei Augsburg arbeitet weiter daran, die Identität der Person zweifelsfrei zu klären, die am Freitag auf dem Parkplatz des Tennisplatzes in Pöttmes tot aus einem verbrannten Auto geborgen wurde. Inzwischen stehe fest, dass es sich um einen Mann handelte, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. Es lägen auch Hinweise vor, um wen es sich handle. Diese müssten aber noch mit letzter Sicherheit verifiziert werden, so der Sprecher.

Mann war wohl am Vorabend bei einer Feier und wollte im Auto übernachten

Dem Polizeisprecher zufolge war der Mann nach aktuellem Stand im Lauf des Vorabends bei einer Feier gewesen. Danach sei er zu seinem Auto gegangen – möglicherweise, um darin zu schlafen. Warum der Wagen gegen 6 Uhr zu brennen begann, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Brandermittler der Kripo bearbeiten derzeit den Fall. Außerdem wird ein Gutachter des Landeskriminalamtes (LKA) hinzugezogen.

Der Leichnam des Toten soll im Lauf dieser Woche obduziert werden. Daraus erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise auf die Hintergründe des Vorfalls. Der Mann war die einzige Person, die sich in dem Wagen befand. (nsi, bac)

