Die Gemeinde Pähl schützt sich gegen Hochwasser

Plus Beim Starkregen Anfang Juni laufen in Pähl 15 Keller voll. Jetzt reagiert die Gemeinde und plant Schutzmaßnahmen für die Zukunft.

Im Neubaugebiet am Schleiferanger kam es vor wenigen Wochen beim Starkregen zu erheblichen Überschwemmungen. Die Feuerwehr musste Keller auspumpen (wir berichteten). Um erneute Überflutungen zu vermeiden, sorgt die Gemeinde vor.