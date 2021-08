Ammersee

13:10 Uhr

Glocken-Konzert in Dießen sorgt für Begeisterung

Ein Glockenkonzert mit Festivalcharakter und vielen Besuchern gab es am Marienmünster in Dießen zum Patrozinium.

Plus Mit Glockengeläut feiert die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Dießen das Patrozinium des Marienmünsters. Wer sich diese Klänge auch daheim anhören will, kann im Pfarrbüro gegen eine Spende eine CD erhalten.

Von Beate Bentele

Die „Sprache für das Unaussprechliche“ haben viele Menschen zum Feiertag Mariä Himmelfahrt auf der Pfarrwiese vor dem Dießener Marienmünster vernommen. Bei einem neuerlichen Konzert der acht Glocken (das erste war 2019) genossen sie Festivalstimmung. Eine halbe Stunde dauerte es, „es hätte noch länger weitergehen können“, hörte man aus dem Publikum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen