Ein Dießener überrascht bei bayerischen Tennismeisterschaften

Was für eine Überraschung: Roland Ehrlich aus Dießen spielt sich bei den bayerischen Tennismeisterschaften weit nach vorne.

Kürzlich fanden in Augsburg die bayerischen Tennismeisterschaften statt. In 22 Teilnehmerfeldern, aufgeteilt in verschiedenste Altersklasse – bei den Herren sogar bis zur Altersklasse H85 – wurden die jeweiligen Meister ausgespielt. Im Feld der H55, das bereits am Mittwochabend mit den Erstrundenbegegnungen begann, befand sich auch ein Vereinsmitglied des MTV Dießen.

Roland Ehrlich, gemeldet in der Bayernliga-Mannschaft der Herren 55 in Weilheim und mit Platz 225 im hinteren Bereich, aber immerhin auch in der deutschen Rangliste geführt, wollte die nicht immer gegebene günstige Nähe des Austragungsorts nutzen, um auch einmal höherklassige Turnierluft zu schnuppern.

Hitze und Sturm zehren an den Kräften

Bereits seine Erstrunden-Aufgabe erledigt er mit Bravour und siegte über Peter Geier vom DRC Ingolstadt mit 6:2, 6:1, berichtet der MTV Dießen. Allerdings führte dieser Erstrundensieg unweigerlich zu einer sehr kniffligen Aufgabe, denn die Auslosung platzierte Ehrlich direkt neben den an Nummer Zwei gesetzten Stefan Meisel vom TV Fürth 1860, der in der zweiten Runde – als gesetzter Spieler unverbraucht – auf ihn wartete. Die Kraftverhältnisse auf dem Papier waren klar verteilt, Meisel, Nummer 15 in der deutschen Rangliste dieser Altersklasse, gegen die Nummer 225.

Dann kam jedoch alles anders. In einer regelrechten Hitze- und Sturmschlacht mit kräftezehrenden Rallyes bei äußerst widrigen Bedingungen konnte Ehrlich nach fast zweieinhalb Stunden mit 2:6, 6:4, 10:7 die Oberhand behalten. Er war somit wider Erwarten im Viertelfinale.

Dort wartete mit Alexander Kerndl vom TC Topspin (DRL Nr. 120) die nächste Herausforderung. Abermals bei sehr hohen Temperaturen konnte sich Ehrlich bei Kerndl für die im vergangenen Jahr bei den Oberbayerischen Meisterschaften erlittene Niederlage revanchieren. Ehrlich kontrollierte das Spiel in fast allen Bereichen und siegte nach eineinhalb Stunden klar mit 6:2, 6:2 und stand somit ebenso erfreulich wie überraschend im Halbfinale.

Roland Ehrlich riskiert viel

Bei wiederum extrem hohen Temperaturen – im Schatten waren es über 30 Grad – verließen Ehrlich dann beim Spiel um den Einzug ins Finale die Kräfte. Es war immerhin nun schon sein viertes Spiel auf hohem Niveau in Folge. Markus Sieber, Tennistrainer beim TC Neukirchen im Bayerischen Wald, dessen Gegner am Vortag verletzungsbedingt im Viertelfinale nicht angetreten war, musste oft nur noch auf die Fehler von Ehrlich warten.

Um die Ballwechsel nicht zu kräftezehrend zu gestalten, ging der nämlich sehr hohes Risiko, das sehr oft entweder in einem Fehler oder einer passenden Antwort von Sieber mündete. Am Ende gab es gegen Sieber, der später im Endspiel Peter Anneser vom TC Blutenburg München (Nr. 11 der DRL) in drei Sätzen unterlag, eine glatte 0:6, 0:6-Niederlage.

Die Tenniskarriere begann vor über 40 Jahren

Für Ehrlich, der seit eineinhalb Jahren nach einer erfolgreichen Golferarm-Behandlung wieder voll spielen kann, war die Halbfinal-Teilnahme und der damit verbundene dritte Platz bei den bayerischen Meisterschaften der Herren 55 der bisher größte Erfolg in seiner Tennis-Laufbahn. Die hatte vor über 40 Jahren auf den Tennisplätzen des MTV Dießen begonnen. Die Niederlage gegen Sieber trat bei der Urkundenübergabe schnell in den Hintergrund und vielleicht gibt es im nächsten Jahr die Gelegenheit für eine Revanche, wer weiß. (AK)