In Dießen demonstrieren 1900 Menschen gegen Rechtsextremismus

Die Sorge vor und der Protest gegen Nationalismus, Menschenfeindlichkeit und Totalitarismus mobilisiert viele Menschen: Fast 2000 kommen in Dießen deswegen zusammen.

Wenngleich Dießen viel kleiner als Landsberg ist, hat eine Woche nach einer ähnlichen Veranstaltung in Landsberg die Dießener Demonstration gegen Rechtsextremismus am Sonntagnachmittag eine Teilnehmerzahl von einem ähnlichen Ausmaß in Landsberg gesehen, die sich unter dem Motto " Ammersee taucht auf gegen rechts" zusammenfanden.

Nach den 2500 Demonstrierenden eine Woche zuvor in Landsberg waren es am Sonntag in Dießen zwischen rund 1400 und knapp 1900. Die erste Zahl ermittelte die veranstaltende "Freie Kunstanstalt", als vom Taubenturm aus gezählt wurde, wie viele Menschen, die sich im Klosterhof versammelt hatten, gemeinsam zum Untermüllerplatz aufbrachen. Von knapp 1900 Personen sprach unten in der Fischerei die Polizei, nachdem sich zahlreiche weitere Demonstrierende auf dem Weg durch Dießen angeschlossen hatten.

Auch Mitglieder des Bund Naturschutz' beteiligten sich am Sonntag an der Dießener Demonstration gegen Rechtsextremismus. Foto: Uschi Nagl

Im Klosterhof verlasen Philipp Panizza und Patricia Renault und später am Untermüllerplatz Stefanie Sanktjohanser noch einmal die Botschaft, die von der Demonstration ausgehen sollte: "Stellen wir uns gegen Rassismus und Antisemitismus und jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir stellen uns der Erneuerung und Verbreitung totalitärerer Ideologien sowie der Verherrlichung und Verklärung des Nationalsozialismus entgegen." Nationalistischen Parolen, nicht nur der AfD, seien zu kurz gedacht und gaukeln falsche Lösungen für komplexe Zusammenhänge vor. Gleichzeitig nehmen Sie damit oftmals grobe Menschenrechtsverletzungen in Kauf.

Gegen Rechtsextremismus: Monika Drasch singt Teile der Bayerischen Verfassung

Am Untermüllerplatz trat die Uttinger Sängerin und Musikerin Monika Drasch auf, die Zitate aus der Bayerischen Verfassung sang, die insbesondere die Würde des Menschen und die Gleichheit aller Menschen benennen. Anschließend wurde angeleitet von der Akkordeonisten Annette Rießner nach der Melodie des Kanons "Hejo, spann den Wagen an" die Protesthymne "Wehrt Euch, leistet Widerstand" gesungen, bevor sich die eigentliche Demonstration nach einer guten Stunde auflöste, der sich noch ein Beisammensein vieler Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim MTV-Gelände anschloss.

Am nächsten Sonntag soll erneut im Sinne der Veranstaltung am Sonntag in Dießen demonstriert werden - dann allerdings in Utting.

Lesen Sie dazu auch