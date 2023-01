Dießen

Neueröffnung: In Dießen kann man jetzt Argentinisch essen

Plus Nach mehrmonatigen Vorbereitungen ist die "Del Sur Restobar" in Dießen geöffnet: Was die Gäste des südamerikanischen Restaurants in der früheren Cinebar erwartet.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Mauricio Tercero aus Nicaragua und Martin Bustos aus Argentinien sind ziemlich nervös an diesem frühen Freitagabend. Auch wenn man ihnen diese lauernde innere Unruhe nicht sofort anmerkt, da sie mit latino-lässigem Charme überspielt wird. Nun ist es so weit: Ihr neues Restaurant "Del Sur Restobar" in den Räumen der ehemaligen Cinebar in Dießen wird eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

