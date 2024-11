Postagentur und Kiosk im Dießener Bahnhof schließen Ende Mai

Gerüchte, die Poststelle im Dießener Bahnhof werde geschlossen, gab es in den letzten Monaten des Öfteren. Auch jetzt kursiert in der Marktgemeinde, dass Falah Kudeida, der Betreiber von Kiosk und Postfiliale, aufhören will. Auf Nachfrage teilt er mit, dass er seinen Untermietvertrag mit der Deutschen Post zum 31. Mai 2025 gekündigt hat. Es bleibt also ein gutes halbes Jahr Zeit für die Post, einen Nachfolger zu finden.

Falah Kudeida ist der zweite Postagentur-Betreiber in Dießen, der aus finanziellen Gründen seinen Vertrag gekündigt hat

Im Juli 2023 hat Falah Kudeida die Poststelle samt Kiosk eröffnet und schon im September des gleichen Jahres gab es erstmals Gerüchte, er würde sein Geschäft wieder schließen. Dabei hatte Kudeida gerade erst einen Fünf-Jahres-Vertrag mit der Post abgeschlossen und im Oktober 2023 eine Lotto-Annahmestelle in den Räumlichkeiten, die der Marktgemeinde Dießen gehören, eröffnet.

Die Marktgemeinde Dießen ist Eigentümerin des Bahnhofs, in dem Falah Kudeida noch eine Postagentur betreibt. Foto: Gerald Modlinger (Archivbild)

Jetzt aber hat Kudeida die Reißleine gezogen und seinen Untermietvertrag mit der Deutschen Post zum 31. Mai 2025 gekündigt. „Die Poststelle rentiert sich für mich nicht“, gibt der Unternehmer als Grund für seine Entscheidung an. Alle Gespräche mit den Verantwortlichen bei der Post hätten keine Lösung für sein Problem ergeben. „Mir wurde ganz deutlich gesagt, dass ich nicht mit einer höheren Vergütung rechnen kann. Für mich bedeutet das, ich kann meinen Mitarbeitern auch keine höheren Löhne zahlen.“

Falah Kudeida schließt Ende Mai 2025 nicht nur die Poststelle, sondern auch den Kiosk und die Lotto-Annahmestelle. Ob es danach wieder eine Durststrecke, insbesondere für Postkunden, gibt, wird sich zeigen. Daniel Melzer, der Vorgänger Kudeidas, hatte seinen Pachtvertrag als Subunternehmer der Deutschen Post aus den gleichen Gründen gekündigt wie der jetzige Betreiber. Nach acht Jahren habe sich die Poststelle nicht mehr gelohnt, die Marge sein zu gering, sagte Melzer damals.