Hechenwang

17:00 Uhr

Tradition am Gründonnerstag: Preisschafkopfen in Hechenwang

Plus Jedes Jahr herrscht am Gründonnerstag im Gasthof Saxenhammer Hochbetrieb: Beim Preisschafkopfen hoffen alle, ein schönes Stück Geräuchertes für Ostern zu gewinnen.

Von Gerald Modlinger

Ein gutes Stück Schinken gehört in den Korb, mit dem viele Katholiken ihre Speisen in die Kirche bringen, um sie an Ostern segnen zu lassen. Rund um Hechenwang kann man an der Größe des Fleischstücks ablesen, wie gut es am Gründonnerstagabend beim Preisschafkopfen im Gasthof Saxenhammer gelaufen ist. Dieses Schafkopfturnier ist Kult – regelmäßig kommen dazu rund 160 Kartenspieler zusammen, in der Hoffnung ein ordentliches Stück vom Geräucherten zu gewinnen – oder gar noch mehr.

Wer beim Wort "Schinkenstraße" allenfalls an das Vergnügungsviertel auf Mallorca denkt, der war noch nie am Gründonnerstag im Hechenwanger Wirtshaus. Eine solche Schinkenstraße wird da kurz vor Mitternacht auf einer langen Tafel aufgebaut, wenn die Preisverteilung ansteht. Mehr als 80 Preise bereitet Gastwirt Johann Saxenhammer jedes Jahr vor. Die Chance, einen zu gewinnen, ist also recht groß – so wie es sonst halt auch beim Schafkopfen ist: Zwei von vier Spielern gehen mit einem Gewinn nach Hause, die beiden anderen hoffen darauf, dass es beim nächsten Mal besser läuft.

