Baindlkirch

18:30 Uhr

Wirtshaus-Kartler erklären: Das mach den Charme des Schafkopfens aus

In der Schafkopf-Runde beim Fischerwirt Mike in Baindlkirch geht es zünftig zu.

Plus Vier Freunde treffen sich regelmäßig beim Fischerwirt in Baindlkirch. Warum zwei Frauen mitspielen und Mike der "Oberschafkopfer" ist.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

"I spiel mit der Bums!" "Des gibt's ja ned, wie kann man bloß so bled sein?" oder "Jetzt spiel endlich den Alten raus." Wer Schafkopf spielt, sollte schon eine gewisse Derbheit in der Sprache ertragen. Das ist Teil des Charmes des Spiels und gehört zur Tradition. Diesem Charme sind seit 16 Jahren die vier Freunde Marco Kropf, Robert Oswald, Andreas Kofler und Paul Graf erlegen. Sie treffen sich jeden Freitagabend beim Mike, dem Chef des Fischerwirts in Baindlkirch. Seit einigen Wochen wird die zuvor reine Männerrunde von Sarah Hertle und Steffi Sedlmayr aus Ried durchbrochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen