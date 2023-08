Herrsching

vor 49 Min.

Planung für Klinik-Neubau in Herrsching ist vorerst gestoppt

Die Planung für einen Krankenhausneubau, der die bisherige Schindlbeck-Klinik (Bild) und das Krankenhaus in Seefeld zusammenfügen soll, ist vorerst gestoppt worden..

Plus Die vor vier Wochen vorgestellten Eckpunkte für eine Klinikreform bremsen die Pläne für ein neues Krankenhaus in Herrsching. An dem Projekt soll aber festgehalten werden.

Von Gerald Modlinger

Die aktuell geplante Reform des Krankenhauswesens hat nun auch Auswirkungen auf die Planungen für den Bau eines neuen Krankenhauses im Westen des Landkreises Starnberg. Die laufende Planung wurde fürs Erste gestoppt, informierten Landrat Stefan Frey und der Geschäftsführer der Landkreis-Kliniken, Dr. Thomas Weiler.

In den vergangenen Wochen ist nach Bekanntwerden der Überlegungen aus dem Bundesgesundheitsministerium viel darüber diskutiert worden, welche Auswirkungen diese insbesondere auf kleinere Häuser haben. Ein wichtiges Thema ist unter anderem die Notaufnahme im westlichen Landkreis Starnberg. Speziell diese hat auch für die Ammersee-Gemeinden im Landkreis Landsberg große Bedeutung, von Dießen sind es 13 Kilometer bis Herrsching, dagegen 17 Kilometer bis Weilheim, 24 Kilometer bis Starnberg und 30 Kilometer bis Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

