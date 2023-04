Herrsching

07:00 Uhr

So sieht die Planung für das neue Klinikum in Herrsching aus

Plus 2025 soll Baubeginn für das neue Klinikum in Herrsching sein. Inzwischen konkretisiert sich die Planung für die Zusammenführung der Standorte Seefeld und Herrsching.

Von Nicole Burk

Die Informationsveranstaltung zum neuen Klinikum Seefeld/Herrsching mit voll besetztem Podium aus Vertretern der Planungsbüros, des Klinikums Seefeld, Landrat Stefan Frey und dem Herrschinger Bürgermeister Christian Schiller hat rund 170 Besucher in die Martinshalle in Herrsching gelockt. "Der Aufstellungsbeschluss wurde bereits am 27. März im Gemeinderat gefasst. Heute findet die frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan und dem Flächennutzungsplan statt", begrüßte der Rathauschef das Publikum. Ziel ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Neubau der Klinik auf der Fläche westlich der Seefelder Straße sowie nördlich der Goethestraße zu schaffen.

"Als Gesellschafter der Starnberger Kliniken ist der Landkreis Gesellschafter und damit auch Bauherr", sagte Landrat Stefan Frey im Anschluss. Es sei wichtig, die Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung im Landkreis sicherzustellen. Aber durch Reformbestrebungen auf Bundesebene hätten kleine Kliniken kaum noch eine Zukunft. "Um wirtschaftlich arbeiten zu können und Synergieeffekte zu erzielen, wollen wir die Klinik in Herrsching und die chirurgische Klinik in Seefeld zusammenlegen", betonte er. Der Standort an der Seefelder Straße sei baulich optimal und garantiere eine Gesundheitsvorsorge auf höchstem Niveau. Frey stellte klar, dass es Fördermittel vom Bund geben werde, die Kommunen aber mit ihren Planungen nicht warten können, bis irgendwann eine Reform vorgestellt werde.

