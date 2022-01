Ammersee

Neue Klinik: Herrsching hat den Platz dafür

Herrsching dürfte nun weiterhin Klinik-Standort im westlichen Landkreis Starnberg bleiben. Unser Bild zeigt die Schindlbeck-Klinik, die mit der chirurgischen Klinik in Seefeld unter ein Dach kommen soll.

Plus Die Gemeinde Herrsching verkauft für einen Klinikneubau Grundstücke an Landkreis Starnberg. Damit dürfte der umstrittene Standort in Seefeld vom Tisch sein.

Von Nicole Burk

Wie geht es beim Klinikneubau im westlichen Kreis Starnberg weiter? Nachdem im Vorfeld bereits viel diskutiert wurde, machte man in der jüngsten Herrschinger Gemeinderatssitzung Nägel mit Köpfen: Die Gemeinde möchte kommunale Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 18.000 Quadratmetern an den Landkreis Starnberg verkaufen und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für einen Klinikneubau aufstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

