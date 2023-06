Alle Jahre wieder: Kommt die Mückenplage oder nicht?

Plus Die Eindämmung von Stechmücken am Ammersee wird sich unter den gegebenen Umständen wohl kaum effektiv bewerkstelligen lassen.

Die nächste Plage kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wann. Der Verein "Mückenplage? Nein, danke" rechnet am Ammersee damit, dass es nach zwei mückenarmen Jahren heuer wieder so weit sein könnte und prangert Versäumnisse der Gemeinde Eching in der Vorbeugung einer Massenvermehrung von lästigen Überschwemmungsmücken an.

Tatsächlich hat die Gemeinde Eching in den vergangenen Jahren und auch dieses Jahr kaum etwas gegen eine solche Plage unternommen - beziehungsweise sie hat praktisch nichts unternehmen können und müssen, schließlich gab es überhaupt kein Problem. Ob sich heuer die Lage noch zuspitzt, kann wohl nicht seriös vorhergesagt werden. Die wochenlang regenreiche Witterung ist seit Mitte Mai einer stabil-trockenen Wetterlage gewichen. Sonne und teilweise kräftiger Wind haben Wasserstellen schnell ausgetrocknet, den Larven fehlt momentan der Lebensraum und die ausgewachsenen Insekten bleiben wegen des Windes in Deckung.

