Eching

06:30 Uhr

Stechmücken am Ammersee: Verein warnt vor der nächsten Plage

Plus Nach dem langen Regen im April und Mai warnt der Verein "Mückenplage? Nein, danke" vor einer massenhaften Vermehrung von Stechmücken am Ammersee. Warum davon aber bislang wenig zu spüren ist.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Kaum hatte das wochenlange überwiegend regnerische Wetter Mitte Mai aufgehört, wandte sich bereits der Verein "Mückenplage? Nein, danke" an die Öffentlichkeit und warnte vor einer bevorstehenden neuerlichen Mückenplage am Ammersee als Folge der regenreichen Wochen. Bislang ist davon jedoch noch nicht viel zu spüren. Auch der Echinger Bürgermeister Siegfried Luge sieht die Lage bislang ganz entspannt. Seine Beobachtungen unterscheiden sich ganz erheblich von denen, die Vereinsmitglieder wie Karl Heinzinger aus Eching machen. Wer recht hat, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Am 22. Mai hatte der Verein "Mückenplage? Nein, danke" mit einem Facebook-Post Alarm geschlagen. "Nach zwei trockenen Jahren hatten wir ein eher feuchtes Frühjahr, der Natur und dem Wasserhaushalt tat es gut. Wir alle haben ganz vergessen, dass es Mückenplagen gibt, wenn das Frühjahr feucht ist, mit hohen Pegelständen am Ammersee." Eine Schöpfprobe, gezogen östlich des Fußballplatzes in Richtung Windach, zeige Larven bis zum vierten Entwicklungsstadium und Puppen, die kurz vor dem Schlüpfen sind: "Es geht also in den nächsten Tagen los", so die Befürchtung in dem Facebook-Post, verbunden mit einer Spitze gegen die politisch Veranwortlichen: "Die Gemeinde Eching hat offenkundig nach dem Ratsbegehren vor drei Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht, um eine Mückenplage zu verhindern."

