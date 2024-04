Sanierung in Schondorf: Förderung oder Eigenverantwortung?

Plus Was Planer und Politiker als gute Sache verkaufen, kommt in der Bevölkerung oft ganz anders an. Das zeigt der Bürgerworkshop zur städtebaulichen Sanierung in Schondorf.

Der Bürgerworkshop zur städtebaulichen Sanierung in Schondorf zeigte, dass die von einem Sanierungsgebiet betroffenen Grundstückseigentümer keine weiteren obrigkeitlichen Eingriffsmöglichkeiten bei Fragen wollen, wie sie mit ihrem Eigentum umgehen. Und sie fürchten, dass sie durch weitere Bürokratismen den Preis für Zuschüsse zur Sanierung von Straßen und Gestaltung öffentlicher Räume bezahlen.

Doch die Signale aus Verwaltung und Gemeinderat sind ziemlich eindeutig: Die städtebauliche Sanierung soll wie andernorts auch mit einem Minimum an neuen Genehmigungstatbeständen zum Wohle der Dorfgemeinschaft auskommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen