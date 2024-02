100-Tage-Sprint für Nachhaltigkeit zwischen Landsberg und Ammersee

Die Mitmach-Region Ammersee Landsberg legt jetzt los: Von Mitte März bis Ende Juni geht um nachhaltigeres und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften.

100 Regionen, 100 Initiativen, 100 Tage: Damit wird es nun zwischen Ammersee und Landsberg ernst: Am Samstag, 16. März, startet in Dießen das Projekt Mitmach-Region Ammersee Landsberg – als eine von insgesamt 100, die im deutschsprachigen Raum entstehen sollen. Unter dem Schirm der Vereine Gemeinwohl-Ökonomie Landsberg und mitWIRken hatte sich im Herbst dafür ein Team gebildet. Jetzt wird es mit dem damals angestoßenen 100-Tage-Mitmach-Sprint konkret.

An diesen 100 Tagen vom 16. März bis 30. Juni sind Menschen, Initiativen und Organisationen eingeladen, um ihren bestehenden und neuen Ideen, Veranstaltungen, Formate und Lösungen vorzustellen. Unternehmen, Vereine, Kommunen und Initiativen kommen in dieser Plattform für Austausch, Vernetzung und Co-Kreation zusammen, um genau daran zu wirken, heißt es.

Bei der Mitmach-Region geht vor allem auch darum, sich mit anderen auszutauschen

"Workshops, Projekte, Vorträge, Dialogveranstaltungen, Führungen, Aktionen – an einem oder an mehreren Tagen. Was liegt Dir in der Region am Herzen? Welches Projekt möchtest Du gerne (weiter) voranbringen oder sichtbar machen? Wo wäre es gut, mit den Anderen (aus Verwaltung, Unternehmen oder mit Bürgern) mal in den Austausch zu kommen?" So stellen sich die Verantwortlichen bei der Mitmach-Region diese 100 Tage bis Ende Juni vor. Dies alles soll den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen entsprechen beziehungsweise dem Ziel "unseren Kindern eine Welt zu übergeben, die dauerhaft so schön ist, wie sie jetzt ist". So formuliert es Thomas Jäger vom Organsationsteam.

Bereits im Oktober fand in der Landsberger Lechsporthalle die Auftaktveranstaltung der "Mitmach-Region Landsberg" statt. Das Foto zeigt (von links) Thomas Jäger und Nina Faltermayr (beide vom Verein MitWIRken), David Weingartner (Firma Greater than), Sabine Klaumünzner (mitWIRken) und Jochen Siebel (Gemeinwohl-Ökonomie). Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Der Uttinger Betriebswirt beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Frage, wie man nachhaltiger und gemeinwohlorientierter wirtschaften kann. Er weiß aber auch, wie schwer es ist, entsprechende Veränderungen herbeizuführen. Verschiedene Versuche, lokale Online-Einzelhandelsplattformen aufzubauen, etwa hätten nicht den Erfolg gehabt, den man sich gewünscht hätte. Aber Jäger lässt sich nicht unterkriegen: "Ich würde es doof finden, zu sagen, ich habe es nicht probiert."

Die Mitmach-Region benennt sieben Handlungsfelder

Umso wichtiger sei es, sich zu vernetzen und gemeinsam tätig zu werden, um zu erfahren, wo man stehe, wer schon etwas macht und wer bereit ist, mit anderen aktiv zu werden. Und so hofft er mit seinen Mitstreitern und Gleichgesinnten im Laufe des Frühjahrs und Sommers zum Handeln zu kommen und es nicht bei Ideen oder einer Website zu belassen.

Sieben Handlungsfelder will die Mitmach-Region beackern: Ernährungssystem, Energie und Wärme, Bildung, Mobilität und Infrastruktur, Kunst und Kultur, sozialer Zusammenhalt sowie Wirtschaft und Finanzen. Die letztgenannten Themen sind gerade für Jäger ein wichtiges Feld: Wirtschaftliche Tätigkeit, so sein Credo, dürfe nicht vorrangig die Gewinnerzielung im Blick haben, sondern auch Zwecken wie den Bedürfnissen, die die Menschen in einer Region haben, dienen.

Die Kickoff-Veranstaltung findet am 16. März in Dießen statt

Die ersten Aktivitäten neben der Kickoff-Veranstaltung am Samstag, 16. März, von 12 bis 16.30 Uhr im "Maurerhansl" in Dießen finden sich bereits im Kalender der Mitmach-Region.

Los geht es eigentlich schon vor dem 16. März, wenn Sophie Prinzessin von Bayern am Donnerstag, 29. Februar, ab 19 Uhr im Landratsamt in Landsberg auf Einladung der Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, Miriam Anton, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele erläutert. Danach folgen nach derzeitigem Stand weitere 21 Veranstaltungen: Darunter sind ein Abend zum Zukunftsprogramm des bayerischen Lech (15. März), der zweite Dießener Klimatag (17. März), ein bayerischer Tanzabend (22. März), ein Workshop, bei dem man erfährt, wie man Deo, Lippenpflegeprodukte und Waschmittel selber herstellen kann (24. März), ein Wasser-Symposium (20. April) und das nachhaltige Sommerfest in Windach (21. Juni).