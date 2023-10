So lief der Auftakt zur Mitmach-Region Ammersee-Landsberg

Auch im Landkreis Landsberg sollen Menschen und Ideen zusammengebracht werden. Was in den nächsten 100 Tagen passieren soll.

100 Regionen, 100 Initiativen, 100 Tage: Die Zahl 100 spielte eine große Rolle bei der Auftaktveranstaltung für den Start des Projekts Mitmach-Region Ammersee Landsberg. So viele Regionen sollen im deutschsprachigen Raum entstehen, so viele Initiativen sollen entwickelt und bei einem „100-Tage-Sprint“ vernetzt und ausgebaut werden. Unter dem Schirm der Vereine Gemeinwohl-Ökonomie Landsberg und mitWIRken hat sich dafür ein Team gebildet, das Interessierte zur Auftaktveranstaltung in den Veranstaltungssaal über der Lechsporthalle in Landsberg einlud.

Positive Überraschung für die Organisatoren: Im Vorfeld waren bereits 50 Anmeldungen eingegangen und es wurden sogar noch mehr. Bei einem Frühstück mit Produkten aus der Region kamen die Gäste schnell ins Gespräch. „Wir wollen Menschen und ihre Ideen zusammen bringen“, erklärte der Uttinger Thomas Jäger aus dem Orgateam. „Wir wollen Personen, Initiativen, Unternehmen, Kommunen aus der Region vernetzen, um uns über Ideen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Region auszutauschen.“ Münden solle dies in einen 100-Tage-Sprint mit Kick-off Mitte März und einem Festival in der letzten Juni-Woche. Genaueres müsse erst überlegt werden: „100 Tage lang möchten wir gemeinsam was hinbekommen. Wir möchten die Öffentlichkeit einbinden. Heute wollen wir hören, was ihr benötigt. 100 Lösungen, das gibt es – 100 Lösungen, das machen wir.“

Zum Abschluss ein Festival auf dem Landsberger Schlüsselanger

Nina Faltermayr aus dem Team nannte den 15. März als Startdatum. „Abschluss ist mit einem Festival vom 28. bis zum 30. Juni mit Zirkuszelt und viel Musik und Kunst. Dafür haben wir von der Stadt Landsberg den Schlüsselanger zur Verfügung gestellt bekommen.“ Als Nächstes sei die Einrichtung einer Website geplant, auf der Initiativen vorgestellt werden können. Für einen ersten Impuls zum Thema „Wirken in der Region“ war Heike Bohn von der Schweisfurth-Stiftung zur Auftaktveranstaltung eingeladen worden. Wichtig sei, sagte Bohn, Regionen zu vernetzen und gemeinsame Sache zu machen. „Gesellschaftliche Entwicklungen gehen oft nicht über die eigene Blase hinaus.“ In Landsberg sei sie, um zu spüren, was bereits alles passiert ist und um Initiativen zu begleiten. Sie freue sich, wenn Menschen zusammen finden und es nach 100 Tagen messbare Ergebnisse gebe.

Wie Menschen und Initiativen aus unterschiedlichen Gegenden, mit verschiedenen Ideen zusammen finden (können), das wurde anschließend geübt. Mal hatten sich die Anwesenden nach Herkunft zusammenzustellen, mal nach Organisation, in der sie bereits tätig sind. Spannend wurde es bei der Bearbeitung von vier Hauptthemen mit Fokus auf Ernährungssystem, Energie und Verkehr, Finanzen und Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt. Die Anwesenden sollten sich nach Interessen und Neigungen gruppieren und darüber sprechen/diskutieren. Was nicht für jeden einfach war, denn bereits hier kristallisierten sich Zusammenhänge heraus und einige Interessierte positionierten sich deshalb auch zwischen zwei oder auch drei Themenbereichen. Finanzen und Ernährung, Energie und Wirtschaft – und über allem steht der soziale Zusammenhalt, ohne den vieles nicht funktionieren kann.

Wie geht es weiter? In den kommenden Wochen und Monaten bis zum 100-Tage-Sprint soll der Dialog weiter geführt werden. Es sind Projektschmieden geplant und „Salonabende“. Dabei und bei weiteren Aktionen werde inhaltlich gearbeitet, sagt Thomas Jäger. Wichtig seien regelmäßige Treffen aller, die gern mitarbeiten bei dem Projekt „zukunftsfähige Region Ammersee Landsberg“.

