Raisting absolviert erstes Testspiel bei der U19 von Deisenhofen

Seit letzten Samstag rollt beim SV Raisting wieder der Ball. Sechs Wochen hat Spielertrainer Hannes Franz nun Zeit sein Team für die noch ausstehenden 13 Partien in der Bezirksliga fit zu machen. Drei Trainingseinheiten pro Woche, ein fünftägiges Trainingslager im Februar in Bardolino am Gardasee sowie sechs Testspiele stehen bis Anfang März auf dem Programm. Mit den Vorbereitungspartien geht e bereits am Sonntag los, wenn der SVR bei der U19 des FC Deisenhofen gastiert.

Das erste Punktspiel im neuen Jahr bestreiten die Raistinger am 2. März beim Nachbarn VfL Denklingen. „Unser erstes Ziel ist es gut aus der Winterpause zu kommen und in Denklingen zu gewinnen, was uns noch nie gelungen ist“, nennt Franz das erste Etappenziel der Raistinger. Ein zweites lautet möglichst viele Spiele für sich zu entscheiden. Was dann auch automatisch das dritte Ziel, um Platz zwei mitzuspielen, zur Folge hätte.

Der starke Saisonstart und die gute Ausgangslage lässt den SV Raisting auf den Aufstiegsrelegationsplatz hoffen

„Die Konkurrenz ist extrem stark, aber nach dem starken Saisonstart und durch die gute Ausgangslage schielen wir schon auf den Aufstiegsrelegationsplatz“, erklärt Franz, dessen Team als Dritter mit einem Spiel weniger auf den Zweiten aus Planegg-Krailling nur fünf Punkte Rückstand aufweist. Zum Spitzenreiter Aubing, der als Einziger noch ungeschlagen ist, sind es acht Zähler, was bei nur noch 13 Partien bis Saisonende wohl eine zu große Hypothek sein dürfte.

„Die Aubinger sind zu weit weg“, räumt Franz ein, der aber ein spannendes Rennen um die Vizemeisterschaft erwartet. Neben Planegg-Krailling sieht er dabei den SV Bad Heilbrunn, den FC Wacker München und auch den FC Penzberg als die Konkurrenten. „Gegen die wollen wir mitmischen und deshalb bereiten wir uns bestmöglich vor“, hat Franz keine Lust zum zweiten Mal in Folge einen extrem erfolgreichen Auftakt in der zweiten Saisonhälfte zu verspielen und dann vielleicht wie in der Vorsaison auf Platz fünf im geschlagenen Feld zu landen.