Der Duft der weiten Welt lässt sich im Zimtstangl in Utting erschnuppern

Ein Schritt über die Türschwelle in der Zimtstangl Gewürzmanufaktur im Ortskern von Utting – und schon taucht man ein in die reiche Palette an Gewürzdüften aus aller Welt. Unser Riechorgan ist zuerst etwas überfordert ob der Fülle an Gerüchen, die sich hier in der ehemaligen Apotheke zu einem undefinierbaren Gewürz-Rausch zusammenmischen. So überfordert, dass es sogar etwas zu schniefen beginnt, doch nur kurzzeitig, dann hat es sich daran gewöhnt und geht auf Entdeckungsreise. In einem großen Kessel werden gerade die Zutaten für den Renner bei Zimtstangl gemischt: Gemüsebrühe und zwar rein aus Naturzutaten ohne Zusatzstoffe wie Glutamat, Hefeextrakt, Fett oder Zucker. „Was bei Zimtstangl in die Tüte kommt, ist reine Natur“, ist einer der Slogans von Toni Stangl, den seine Kunden am Stand auf den Wochenmärkten nur den „Zimtstangl“ nennen. 80 Prozent der Waren sind Bio.

