Rübsamen in Weilheim schließt Ende Januar 2024

Das Modehaus Rübsamen ist insolvent. Die Filiale in Weilheim ist eine von vier Filialen, die geschlossen werden.

Ende Januar 2024 ist Schluss: Die Weilheimer Filiale des bayerischen Modehändlers Rübsamen schließt. Laut einer Pressemitteilung saniert sich das Unternehmen mit Sitz in Augsburg derzeit im Rahmen einer Eigenverwaltung. Aufgrund der guten Zusammenarbeit und Abstimmung aller Beteiligten sei es gelungen, den Geschäftsbetrieb der Gruppe in einem sehr schwierigen Marktumfeld fortzuführen. Das geht allerdings mit einigen Filialschließungen einher.

Betroffen von einer Schließung sind auch Filialen in Aichach, Schrobenhausen und ein Partner-Store in Friedberg. Das Stammhaus in Augsburg oder die Filiale in Landsberg wird in der Liste nicht aufgeführt.

Ein kostendeckender Betrieb der Filiale in Weilheim ist nicht möglich

Um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, müssen im Rahmen des Sanierungskonzeptes und der darin vorgesehenen Verkaufsflächenverkleinerung vier Filialen geschlossen werden, darunter eben auch die Filiale in Weilheim. Diese können mit Blick auf die derzeitige Kosten- und Umsatzentwicklung nicht kostendeckend betrieben werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein externer Investor konnte trotz zahlreicher Gespräche für die Gruppe bisher nicht gefunden werden. Der aktuelle Gesellschafter und Geschäftsführer, Marcus Vorwohlt, beabsichtigt daher eine „Lösung aus eigener Kraft“: Er möchte die gesamte Gruppe übernehmen. Diese Variante wird derzeit rechtlich geprüft und bewertet. Möglich wäre dies im Wege einer übertragenden Sanierung auf einen neuen Rechtsträger oder über einen Insolvenzplan, also eine Einigung mit den Gläubigern in einem Abstimmungstermin beim Amtsgericht Augsburg, Insolvenzgericht. Rund 100 Arbeitsplätze können mit dieser Lösung gesichert werden. (AZ)

