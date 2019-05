02.05.2019

800 Menschen probieren E-Bikes aus

Radeltag der Grünen in Deuringen

Mitte 2030 gehört der Pendlerstress der Vergangenheit an, denn die Metropolregion Augsburg zeichnet sich durch Mobilität für alle und ein hervorragendes Radwegenetz aus: bequem, bezahlbar, emissionsfrei. Dank eines leistungsfähigen ÖPNV, vernetzter Mobilität und mehr Radverkehr. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, gaben Stadtbergens Grüne zusammen mit sechs namhaften Fahrradhändlern aus der Region circa 800 Bürgern zum dritten Mal die Möglichkeit, die neuesten E-Bikemodelle aus 2019 auf einer Teststrecke in Deuringen auszuprobieren. Die Radfahrer hatten außerdem die Möglichkeit, das Radfahrkonzept des Landkreises Augsburg kennenzulernen und mit den Stadtberger Grünen und dem begeisterten Fahrradfahrer und Sprecher der Grünen Augsburg Land, Felix Senner, über Lokalpolitik, moderne Mobilität, Klimaschutz, Plastikmüll und die kommende Europawahl zu diskutieren. Den Radeltag konnten die Besucher mit einem kleinen Imbiss am Crêpes- oder Kässpatzenstand ausklingen lassen – natürlich zu 100 Prozent bio. (AL)

