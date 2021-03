11:03 Uhr

Alkoholisierter Geisterfahrer bei Gersthofen auf der B2 unterwegs

Einen Geisterfahrer hat die Polizei am Sonntag bei Gersthofen aus dem Verkehr ziehen können.

Ein 77-jähriger Autofahrer biegt bei Gersthofen auf die B2 ein und dreht dann wieder um. Bei der Kontrolle macht er einen verwirrten Eindruck.

Einen Geisterfahrer hat die Polizei am Sonntag bei Gersthofen aus dem Verkehr ziehen können. Der 77-Jährige war laut Polizei gegen 10.40 Uhr von der Bahnhofstraße in die Auffahrt zur Bundesstraße in Richtung Augsburg eingebogen und drehte dann um.

77-Jähriger wendete auf der B2 bei Gersthofen sein Auto

An der Einfädelungsspur zur B2 wendete der 77-Jährige sein Auto und fuhr die Auffahrtspur entgegen der Fahrtrichtung wieder zurück. Verkehrsteilnehmer beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Im Bereich des Hery-Parks konnte der Senior einer Kontrolle unterzogen werden. Er machte einen stark verwirrten Eindruck und stand unter Alkoholeinfluss. Der Test ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Der 77-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und das Auto stehen lassen. (thia)

