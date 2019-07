vor 8 Min.

Auszeichnung für Barbara Staudt

Die Thierhauptenerin ist seit 55 Jahren ehrenamtlich aktiv

Barbara Staudt ist eine Frau, die in ihrem Leben Jahrzehnte ehrenamtlich ihren Mitmenschen gewidmet haben. Dafür überreichte ihr Landrat Martin Sailer das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten im Landratsamt Augsburg. Diese hohe Auszeichnung wird seit 1994 als ehrende Anerkennung für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeiten verliehen.

Barbara Staudt kann in ihrem Leben auf stolze 55 Jahre im ehrenamtlichen Dienst zurückblicken. Den Schwerpunkt bildet dabei die Mitarbeit in der Bücherei ihrer Heimatgemeinde Thierhaupten. Dort ist sie seit 1973 integriert und übernimmt auch heute noch alle Tätigkeiten rund um das Ausleihen der Bücher und bewirtet zusätzlich einmal monatlich die Gäste in der Bücherei. Zudem ist die 80-Jährige im örtlichen Obst- und Gartenbauverein aktiv. Dort war Barbara Staudt mehr als zehn Jahre bei der Einteilung der Obstannahme jährlich mehrere Wochen beschäftigt. Mit ihren Ehrenämtern hat sie das Gemeindeleben über Jahre hinweg positiv geprägt. „Diese Auszeichnung soll ein Dank für alles sein, was Sie bisher geleistet haben. Zugleich soll sie Sie aber auch motivieren, weiterzumachen und anderen damit ein Vorbild zu sein“, sagte Landrat Martin Sailer. Neben dem Ehemann war auch der Bürgermeister aus Thierhaupten Toni Brugger bei der Feierstunde mit dabei und beglückwünschte Staudt. (AL)

Themen Folgen