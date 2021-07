Ärger über Holzfällungen: Spaziergang sorgt für Aufklärung im Aystetter Wald

Plus Aystetter Bürger beschweren sich seit Monaten über Holzfällarbeiten im Wald. Ein Spaziergang mit dem Forstbetriebsleiter schafft etwas Verständnis.

Hubert Droste, Leiter des Forstbetriebs Zusmarshausen, ist nach der Waldbegehung zufrieden: "Es war ein sehr angenehmer und harmonischer Spaziergang." Etwa 25 Aystetter Bürger, Bürgerinnen und Mitglieder des Gemeinderats haben sich mit ihm getroffen, um Fragen zu Waldarbeiten zu stellen. Diese hatten in der Gemeinde immer wieder für Aufregung gesorgt. Einwohner, die im Wald Erholung suchen, haben mehrere Kritikpunkte: Die Abholzung sei zu massiv; die schweren Maschinen würden Wege für Spaziergänger und Radfahrer unbenutzbar machen; das Material, mit dem die Pfade wiederhergerichtet werden, enthalte zu viele Plastik- und Metallteile.