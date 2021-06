Aystetten

06:30 Uhr

Häuser und Tiefgarage: Baupläne sorgen für Verdruss im Aystetter Villenviertel

Plus Zwischen Villen mit großen Gärten sollen auf einem Grundstück in Aystetten nun drei Häuser und eine Tiefgarage entstehen. Nachbarn haben geklagt.

Von Marco Keitel

Nachverdichtung. Dieses Stichwort löst im Landkreis Augsburg verschiedene Reaktionen aus. Einerseits gibt die dichtere Bebauung innerorts Gemeinden die Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, ohne Flächen außerhalb des bisher bebauten Gebiets opfern zu müssen. Andererseits stößt es bei Anwohnern oft auf wenig Gegenliebe, wenn die freien Flächen um ihr Grundstück plötzlich dichter bebaut werden sollen, als es bislang in der Nachbarschaft üblich war. So ist es in einem Fall aus Aystetten, der bereits 2019 begonnen hat, als der Gemeinderat Bauplänen seine Zustimmung gab.

