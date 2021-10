Region Augsburg

06:11 Uhr

Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg: Das sind die Problemstellen

Plus Die Bahn schickt vier Varianten für das Milliardenprojekt Streckenausbau Ulm-Augsburg ins Rennen. Doch jede stößt im Kreis Augsburg auf Hindernisse.

Von Christoph Frey

Zwei sind raus und zwei sind neu: Vier Varianten für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg sind jetzt noch im Rennen. Wo sie verlaufen würden, lässt sich seit Donnerstag ziemlich genau sagen. Doch welche erhält letztlich den Zuschlag? Am Ende komme es auf die technische Machbarkeit und die Eingriffe in die Umwelt an, sagte Projektleiter Markus Baumann, als er den Planungsstand für das Milliardenprojekt am Donnerstag in Günzburg vor Medienvertretern vorstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen