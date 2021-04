Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg knapp vor der 200er-Marke

Auch der Landkreis Augsburg steuert seit Tagen auf einen Corona-Inzidenzwert von über 200 zu. Wie es in den Nachbarregionen aussieht.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg steht kurz vor der 200er-Marke. Von Samstag auf Sonntag kamen laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Augsburg 84 neue Corona-Fälle dazu, am Samstag waren es 61. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich dadurch auf 197,7. Laut Landratsamt kamen aber keine neuen Todesfälle hinzu, deren Gesamtzahl liegt weiterhin bei 191.

Meisten Schüler im Kreis Augsburg weiterhin im Distanzunterricht

In der Stadt Augsburg wurde der Inzidenzwert von 200 bereits vor einer Woche überschritten. Die Infektionsschutzverordnung sieht für den Fall, dass der Inzidenzwert drei Tage in Folge die 200 überschreitet, Verschärfungen der Maßnahmen vor. Die einzig signifikante Veränderung im Landkreis Augsburg wird jedoch sein, dass der Einzelhandel wieder zu Click & Collect wechselt.

In den Schulen ändert sich nichts, da hier eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zugrunde gelegt wird und die meisten Schüler ohnehin im Distanzunterricht sind.

Die Stadt Augsburg nähert sich bereits der 300er-Schwelle

In der Stadt Augsburg meldete das RKI am Sonntag einen Inzidenzwert von 276,5, im Landkreis Günzburg liegt er bei 253,5, in Aichach-Friedberg bei 161,2 und im Donau-Ries bei 282,3. Positiv heraus stich lediglich der Landkreis Dillingen mit einem Wert von 122,2. (dav)