vor 29 Min.

Corona-Quarantäne an drei Schulen im Landkreis Augsburg

An zwei Neusäßer Schulen und einer in Königsbrunn gibt es Fälle von Covid-19.

Plus Von Corona-Fällen sind neben dem Justus-von-Liebig-Gymnasium auch die FOS/BOS in Neusäß und die Realschule in Königsbrunn betroffen. Eine Landtagspolitikerin fordert größere Klassenzimmer.

Von Philipp Kinne

Die Zahl der Schüler, die wegen Corona-Fällen in Quarantäne gestellt werden, steigt an. Nachdem am Freitag ein Schüler des Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasiums positiv getestet wurde, wird nun klar: Auch an der Realschule in Königsbrunn und an der FOS/BOS in Neusäß gibt es aktuelle Corona-Fälle.

Landkreisweit befinden sich aktuell insgesamt 296 Personen in Quarantäne. Darunter etwa 50 Schülerinnen und Schüler des Neusässer Gymnasiums. An der FOS/BOS und an der Königsbrunner Realschule sind nur einzelne Klassen in Quarantäne. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind auch dort bereits in der vergangenen Woche einzelne Schüler positiv getestet worden. Aus Sicht der Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr ( SPD) ist das kein Wunder. Sie sagt: „Kaum ein Klassenraum ist coronatauglich“. Der Grund: Die Klassenzimmer seien vielerorts viel zu klein, um ausreichend Abstand zu halten.

Stohmayr: "Zu große Klassen sind in Coronazeiten ein unhaltbarer Zustand"

Eine aktuelle Anfrage an das Kultusministerium von Simone Strohmayr zeigt: In 24 Klassen an den Gymnasien und Realschulen im Kreis Augsburg gab es im vergangenen Schuljahr mehr als 31 Schülerinnen und Schüler. In 129 Klassen waren es an diesen Schulen zwischen 26 und 30 Kinder. „Unter Pandemie-Bedingungen ein unhaltbarer Zustand“, meint Strohmayr.

Die Landtagsabgeordnete fordert deshalb eine dringende Reform der Schulbauverordnung, um sie den Pandemie-Bedingungen anzupassen. Zwar werde diese seit einigen Jahren etwas flexibler ausgelegt. „Wirklich größer werden die Klassenzimmer aber nicht“, sagt Strohmayr.

Um weitere Infektionen zu verhindern, herrschen am Neusässer Gymnasium nun wieder strengere Hygieneregeln. Am Freitag wurde bekannt, dass ein Zwölftklässler positiv auf Corona getestet wurde. Weil der Schüler der Oberstufe wechselnde Kurse besucht, sind besonders viele seiner Mitschüler in Quarantäne. Die gesamte zwölfte Jahrgangsstufe wird online unterrichtet. Die restlichen Schüler haben zwar Präsenzunterricht, allerdings gelten auch dort strengere Regeln. Laut Schulleiter Stefan Düll war das Gymnasium gut auf einen solchen Fall vorbereitet. Er sagt: „Wir steuern mit Augenmaß in eine gewisse Normalität.“

Trotz steigender Corona-Zahlen wird Maskenpflicht im Unterricht gelockert

Bayernweit wurde die Maskenpflicht inzwischen gelockert, an der Schule in Neusäß gilt sie nun weiterhin im gesamten Schulhaus. Schüler der zehnten und elften Klasse müssen die Masken auch im Unterricht auflassen. Grund dafür sei die Tatsache, dass sich diese Schüler in Pausen und Freistunden zwangsläufig begegnen. Schüler der unteren Klassen hätten ein niedrigeres Risiko, da sie getrennt voneinander in die Pause gehen. Besteht eine Lehrkraft oder ein Schüler darauf, dass eine Maske getragen werden sollte, gelte die Pflicht allerdings auch für die unteren Klassen. „Da gibt es keine Diskussion“, sagt Schulleiter Stefan Düll.

Abstand halten heißt es an den Schulen im Augsburger Land - wenn die Schüler nicht gerade in Quarantäne sind. Hier ist die Aula des Justus-von-Liebig-Gymnasiums zu sehen. Bild: Marcus Merk

Damit sollen zum Beispiel auch Lehrer geschützt werden, die einer Risikogruppe angehören. Wegen des aktuellen Corona-Falls an der Schule müssen zwar keine Lehrer in Quarantäne. Zwei schwangere Lehrerinnen am Neusässer Gymnasium unterrichten derzeit allerdings von zu Hause aus. Schulleiter Düll stellt sich darauf ein, dass seine Schüler in den kommenden Monaten immer wieder kurzfristig zwischen Online- und Präsenzunterricht wechseln.

Auch der Kreis bereitet sich auf schärfere Corona-Regeln vor. Der Wert an Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche beläuft sich aktuell auf 21,1. Sollte dieser die Marke 35 überschreiten, müssten weitere Maßnahmen getroffen werden, erklärt Jens Reitlinger vom Landratsamt. Welche das sind, lasse sich pauschal nicht sagen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Augsburg insgesamt 678 Infektionen registriert. Inzwischen gehen die neuen Fälle nicht mehr mehrheitlich auf Reiserückkehrer, sondern überwiegend auf Ansteckungen im Alltag bei Kollegen, Freunden, Vereinen und in der Familie zurück.

