Coronavirus: Landrat Sailer empfiehlt Absage von Veranstaltungen

Landrat Martin Sailer informierte am Freitag bei einer Pressekonferenz über die Erkrankung von Werner Halank.

Landrat Martin Sailer appelliert an Parteien, Vereine und Verbände, Veranstaltungen abzusagen. Er selbst wird auch ab sofort an keinen Wahlveranstaltungen teilnehmen.

Von Angela David

Im Landkreis Augsburg gibt es einen dritten bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus. Landrat Martin Sailer hat seine Teilnahme an Wahlveranstaltungen abgesagt und appelliert sowohl an Parteien als auch an alle Vereine und Verbände, seinem Beispiel zu folgen. „Ein Verzicht auf große Zusammenkünfte ist eine unkomplizierte Möglichkeit, die Ausbreitung des Virus einzuschränken. Ebenso tragen gute Handhygiene, eine entsprechende Hust- und Nies-Etikette sowie die Einhaltung allgemein gültiger Hygieneregeln dazu bei, das Risiko für jeden Einzelnen zu minimieren.“

Dritter Corona-Fall im Kreis Augsburg: Amt sucht Kontaktpersonen

Der überzogene Einsatz von handelsüblichem Mundschutz oder Desinfektionsmitteln sei jedoch ebenso kontraproduktiv wie unverhältnismäßig große Vorratskäufe oder das Schüren von Panik, so Sailer weiter.

Nach der Infektion eines Bürgermeisterkandidaten aus Bonstetten sind etliche Menschen in Quarantäne und weitere Kontaktpersonen werden gesucht.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: Dritter Coronavirus-Fall im Kreis Augsburg - 400 Infektionen in Deutschland

