26.09.2019

Die Kraft der Farben

Marianne Wörle aus Neusäß stellt in Meitingen aus

„Die Kraft der Farben“ ist bald im Gasthof Neue Post in Meitingen in der Hauptstraße 31 zu sehen. Dort wird zum ersten Mal Marianne Wörle aus Neusäß ihre Bilder ausstellen. In Augsburg hat sie ihre Werke bereits mehrfach gezeigt und die Erlöse immer an soziale Kindereinrichtungen übergeben. Die Vernissage zur Ausstellung ist am Freitag, 13. September, um 19 Uhr. Die 42 Bilder können immer zu den Öffnungszeiten bis zum 30. November 2019 besichtigt und erworben werden. Das Thema der Ausstellung erkennt man auf den ersten Blick. „Kraft der Farben“ ist das Spiel mit der Farbe. Die Acryl- und Ölgemälde in den unterschiedlichen Formaten bestechen durch leuchtende Farben und Formen. Wörle möchte mittels Farben ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Schicht für Schicht wurden verschiedene Farben und Materialien aufgetragen, und so erhielten die Bilder ihren plastischen Eindruck. Durch diese stilistische Eigenheit wird der Betrachter aufgefordert, hinter die Form zu blicken und sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Leitmotive sind Menschen, Blüten und abstrakte Formen. (AL)

